Ellie Brown spa keyfinde

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ÜNLÜLER  | 06.02.2019 15:21 | Son Güncelleme

Love Island (Aşk Adası) programıyla adını duyuran Ellie Brown, sağlık kampı için gittiği Portekiz’den paylaştığı siyah mayolu fotoğrafıyla göz doldurdu.

Ellie Brown spa keyfinde

İngiltere’nin çok sevilen reality şovlarından olan Love Island (Aşk Adası) programıyla adını duyuran Ellie Brown, detoks için Portekiz’e gitti. Portekiz’deki sağlık merkezindeki programından geri kalan zamanları kendine ayıran güzel yıldız sosyal medya hesabından bol bol fotoğraf paylaşmayı ihmal etmedi.

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20 yaşındaki güzel yıldız eski erkek arkadaşı Charlie Brake’den ayrıldığından beri bekar hayatı yaşıyor. Zamanının çoğunu tatilde geçiren genç yıldızın yakın zamanda henüz adı açıklanmayan bir moda markasıyla anlaşma masasına oturacağı söyleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Love Island Aşk Adası Ellie Brown

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