Son Dakika | Tarihçi ve yazar İlber Ortaylı entübe edildi: İlber Ortaylı'nın sağlık durumuyla ilgili son dakika gelişmesi

Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı tedavi gördüğü hastanede entübe edildi.Sağlık sorunları sebebiyle Koç Üniversitesi Hastanesi'nde bir süredir yoğun bakımda tedavi gören 78 yaşındaki Ortaylı'nın, durumunun ağırlaşması üzerine entübe edildiği öğrenildi.

Son Dakika | Tarihçi ve yazar İlber Ortaylı entübe edildi: İlber Ortaylı'nın sağlık durumuyla ilgili son dakika gelişmesi

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve yoğun bakım ünitesine yatırılan tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın tedavi gördüğü hastanede entübe edildiği bildirildi.

İLBER ORTAYLI'NIN AİLESİNDEN AÇIKLAMA: ENTÜBE EDİLDİ

Ortaylı'nın ailesi tarafından sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlber Ortaylı'nın beş gündür yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir. Durumu stabildir. Alanında çok iyi bir ekip tarafından büyük bir özenle takip edilmektedir. İyi dileklerinizin ve dualarınızın yardımcı olacağını umuyoruz." ifadelerine yer verilmişti.

FATİH ALTAYLI DUA İSTEMİŞTİ

Gazeteci Fatih Altaylı, tarih profesörü İlber Ortaylı'nın birkaç gündür ciddi sağlık sorunları yaşadığını belirterek, dua istemişti. Fatih Altaylı "Eğer inanıyorsanız dualarınızı, inanmıyorsanız iyi dileklerinizi kendisinden esirgemeyin" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

