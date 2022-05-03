SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Elon Musk'a isyan etti! "Bana mavi tikimi geri verin!"

Elon Musk'a isyan etti! "Bana mavi tikimi geri verin!"

03.05.2022 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester City'nin Cezayirli yıldız futbolcusu Riyad Mahrez, Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'a ilginç bir çağrıda bulundu. Mahrez, Musk'tan doğrulama statüsünün geri verilmesini istedi.

Elon Musk'a isyan etti! "Bana mavi tikimi geri verin!"
Riyad Mahrez

Riyad Mahrez

CEZ Cezayir
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Manchester City
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

İngiltere Premier Lig devi Manchester City'nin yıldız hücumcusu Riyad Mahrez, Twitter'da doğrulama statüsünü yeniden kazanmak için Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'a çağrıda bulundu.

Cezayirli oyuncu, geçtiğimiz günlerde resmi Twitter hesabındaki 'mavi tikin' kaldırıldığını görünce şaşkına uğradı.

3 MİLYONDAN FAZLA TAKİPÇİSİ VAR

3 milyondan fazla takipçisi olan 31 yaşındaki oyuncunun hesabı artık net olarak doğrulanamıyor.

City’nin oyuncusu, bu durum karşısında ne yapacağını şaşırdı ve soluğu sosyal medya platformu Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk’a tweet atarak aldı. Yıldız futbolcu, Musk’tan mavi tikinin geri verilmesi için yardım istedi.

ÇÖZÜMÜ MUSK'A YAZMAKLA BULDU

Cezayirli oyuncu, sosyal medyada detaylarla uğraşmak istemeyince çözümü tepedeki isme yazmakta buldu.

thumbs_b_c_532a7edd0d782f6782fcd2249dc3c53b

Riyad Mahrez, Twitter’da paylaştığı gönderisinde şu ifadeleri kullandı:

"Kardeşim, @ElonMusk bana mavi tikimi geri ver."

Screenshot_2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu fotoğrafa çok komik bir ceza verildi!Bu fotoğrafa çok komik bir ceza verildi!
Süper Lig'e yükselen iki takım belli oldu!Süper Lig'e yükselen iki takım belli oldu!
Volkan Demirel kendinden geçti! ''Gel buraya, buraya gel!'"Volkan Demirel kendinden geçti! ''Gel buraya, buraya gel!'"
Anahtar Kelimeler:
Elon Musk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kocamla cinsel ilişkimiz hiç yok! O daha çok internette evli kadınlarla...

Kocamla cinsel ilişkimiz hiç yok! O daha çok internette evli kadınlarla...

Yeni salgın tehdidi! Gizemli hastalık can almaya devam ediyor

Yeni salgın tehdidi! Gizemli hastalık can almaya devam ediyor

Galatasaray zengin oluyor! 89 milyon euro'luk büyük müjde...

Galatasaray zengin oluyor! 89 milyon euro'luk büyük müjde...

Sinan Engin, Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı! "Hayırlı olsun..."

Sinan Engin, Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı! "Hayırlı olsun..."

Beşiktaş'taki ayrılığı duyurdu!

Beşiktaş'taki ayrılığı duyurdu!

FIFA'dan Trabzonspor paylaşımı

FIFA'dan Trabzonspor paylaşımı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Damadıyla cinsel ilişkiye girerken kızına yakalandı

Damadıyla cinsel ilişkiye girerken kızına yakalandı

Şaka olarak başlamıştı! Başka bir kadını davet edince...

Şaka olarak başlamıştı! Başka bir kadını davet edince...

En büyük yardımcınız olacak erkek parfüm önerileri

En büyük yardımcınız olacak erkek parfüm önerileri

Boşanmanın perde arkasını paylaştı! “Beni öldürdü”

Boşanmanın perde arkasını paylaştı! “Beni öldürdü”

Herkestan sakladığı sırrı ifşa oldu! Putin’in gizli oğulları...

Herkestan sakladığı sırrı ifşa oldu! Putin’in gizli oğulları...

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.