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Elon Musk'ın çılgın projesi!

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TEKNOLOJİ  | 23.03.2019 07:41 | Son Güncelleme

Uçak yolculuğu için Elon Musk'tan devrim niteliğinde bir proje geliyor. İşte yeni teknoloji....

Elon Musk'ın çılgın projesi!

Musk'ın yeni roket projesi sayesinde, 9 saatik Londra New York uçuşu 29 dakikaya düşecek.

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DHA'da yer alan habere göre, Tesla ve SpaceX'in kurucusu olan Elon Musk, yer çekiminin olmadığı ortamda seyahat edebilecek olan roket havada geçirilen süreyi kısaltmayı amaçlıyor.

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SpaceX tarafından geliştirilen Starship adını taşıyan roketle Elon Musk, kıtalar arası uçuşu da planlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk roket Seyahat uçak

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