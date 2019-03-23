Elon Musk'ın çılgın projesi!

Musk'ın yeni roket projesi sayesinde, 9 saatik Londra New York uçuşu 29 dakikaya düşecek.

DHA'da yer alan habere göre, Tesla ve SpaceX'in kurucusu olan Elon Musk, yer çekiminin olmadığı ortamda seyahat edebilecek olan roket havada geçirilen süreyi kısaltmayı amaçlıyor.

SpaceX tarafından geliştirilen Starship adını taşıyan roketle Elon Musk, kıtalar arası uçuşu da planlıyor.



