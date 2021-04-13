Elon Musk'ın kız arkadaşı Grimes’ın sırtını gören şoka girdi!

Kızıl gezegen Mars'ı kolonileştirmek için çok ciddi efor sarf eden Elon Musk'ın kız arkadaşı Grimes, yeni sırt dövmesinin fotoğrafını Instagram'da paylaştı. Dövmeye 'Uzaylı Yaraları' ismini verdi.

Gerçek ismi Claire Elise Boucher olan sanatçının yeni sırt dövmesi, sırtının neredeyse tamamını kaplıyor. Sanatçının yaptığı paylaşım çok sayıda etkileşim alırken genel olarak da hayranların övgülerine nail oldu.

*"@twakt'ten @nusiquero'nun uzaylı beyninin biraz yardımıyla beyaz mürekkeple tam sırt.

İyi bir fotoğrafı yok çünkü çok acıyor ve uykuya ihtiyacım var haha, ve birkaç hafta için kırmızı olacak ama ileride güzel uzaylı yaraları olacak.

Umarım herkesin günü iyi geçiyodur." *

ELON MUSK’TAN ÇOCUĞU VAR

Elon Musk ile bir çocuk da dünyaya getiren Grimes daha önce de uzayla ilgili fikirlerini paylaşmıştı. Sanatçı, 50 yaşından sonra Mars'a taşınıp orada bir koloni kurulmasına yardım etmek istediğini söylemişti.

Zaten Mars'a gidecekse bu planını gerçekleştirmek için en iyi alternatifi de partnerinden başkası değil.

