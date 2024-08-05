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Elon Musk İstanbul yolcusu: Yusuf Dikeç'in robotlu davetine kayıtsız kalamadı! "Her zaman 12'den vuracaklar"

05.08.2024 09:05
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Milli sporcumuz Yusuf Dikeç tarzı ve tercihleriyle dünyanın ezberini bozdu, bir de atış sırasındaki duruşuyla anında efsaneleşti. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın en çok konuşulan isimlerinden Dikeç şimdiyse X'in sahibi Elon Musk ile girdiği samimi diyalog ile gündemde. Musk, Dikeç'in davetini hiç düşünmeden kabul etti!

Elon Musk İstanbul yolcusu: Yusuf Dikeç'in robotlu davetine kayıtsız kalamadı! "Her zaman 12'den vuracaklar"

Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden 2024 Olimpiyat Oyunları'na atıcılık sporcusu Yusuf Dikeç damgasını vurdu. Diğer sporculardan farklı olarak lens, göz kapağı ve kulak koruması tercih etmeyen Dikeç bir de atış sırasında elini cebine koyunca sosyal medyada da en çok konuşulan isimlerden oldu.

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MADALYAYLA DÖNDÜLER

Dikeç, 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye’ye gümüş madalya getirerek göğsümüzü de kabarttı.

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ÖNCE ROBOTLARI SORDU, SONRA İSTANBUL'A DAVET ETTİ

Dikeç şimdiyse X'in sahibi Elon Musk ile diyaloğu ile ses getirdi. Efsane pozuna yer verdiği paylaşımında Dikeç, Musk'ı etiketleyip "Merhaba Elon. Sence gelecekte robotlar Olimpiyatlarda elleri cebindeyken madalya kazanabilir mi? Bunu kıtaları birleştiren kültür başkenti İstanbul'da tartışmaya ne dersin?" diyerek davette bulundu.

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MUSK YANITSIZ BIRAKMADI

Musk çok geçmeden yanıt verdi, "Robotlar hedefi her zaman tam 12'den vurur" dedi.

İstanbul davetine yanıtı ise heyecanlandırıcı oldu. Mega kentimize "Dünyanın en güzel şehirlerinden biri" diyen Musk, "İstanbul'a gelmeyi iple çektiğini" söyledi.

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X'TEN DİKEÇ'E: HOŞ GELDİN

X platformuna geçtiğimiz günlerde katılan Dikeç ilk paylaşımında 'Merhaba' demişti. X'in resmi hesabından da Dikeç'e 'Hoş geldin' paylaşımıyla yanıt verilmişti.

Dikeç'e 'Hoş geldin' karşılaması! Dikeç'e 'Hoş geldin' karşılaması!
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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk Twitter Paris 2024 Olimpiyat Oyunları
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