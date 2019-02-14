Mars’a gidiş-dönüş biletinin fiyatı belli oldu!

Donanım Haber’in aktardığı habere göre, Elon Musk’ın uzay şirketi SpaceX, Mars’a ilk insanları taşımak için çalışmalara hızla devam ediyor. Şirketin öncelikli hedefi 2025 gibi ilk seferlere başlamak ancak Elon Musk, gelecekte onlarca hatta yüzlerce insanın Starship isimli uzay gemisiyle aynı anda Kızıl Gezegen’e taşınabileceğini söylüyor.

Konuyla ilgili dün Twitter üzerinden bazı açıklamalar Musk, Mars’a gidiş-dönüş biletinin 500 bin dolar seviyesinde olabileceğini belirtti.

Elon Musk,”Görevlerin hacmine bağlı olarak değişebilir. Ancak isteyenlerin 500 bin doların altında bir maliyetle Mars’a taşınabileceğini (geri dönüş bileti ücretsiz) düşünüyorum. Zamanla bu rakam 100 bin doların da altına düşebilir. Yani gelişmiş ekonomiye sahip bir ülkede yaşayan birisinin evini satıp Mars’a gitmesi mümkün olacak.” şeklinde konuştu.

“MARS'A GİTMEK İSTEYENLER ÖLMEYE HAZIR OLMALI”

Kızıl Gezegen’e gitmek için uzay gemilerine binecek olan ilk astronotlar; uzay radyasyonlarının, güneş patlamalarının, düşük yer çekiminin ve dondurucu soğukların hedefleri haline gelecek. Musk, gezegenlerarası bir tür olma yolunda alınacak olan tüm bu risklere değeceğini düşünüyor.