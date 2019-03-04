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Elon Musk merakla beklenen model için tarih verdi

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
OTOMOBİL MOTOSİKLET  | 04.03.2019 12:29 | Son Güncelleme

Elon Musk, Tesla'nın merakla beklenen ilk SUV modeli olacak olan Model Y için tarih verdi.

Elon Musk merakla beklenen model için tarih verdi

Tesla'nın geliştirdiği ilk SUV modeli Model Y için geri sayım başladı. Şirketin CEO'su Elon Musk alışık olduğumuz üzere çıkış tarihi için kişisel Twitter hesabından bir mesaj yayınladı.

MODEL Y NE ZAMAN GÖRÜCÜYE ÇIKACAK?

Musk tarafından yapılan söz konusu paylaşıma göre, Model Y 14 Mart'ta ABD'nin Kaliforniya eyaletinde görücüye çıkacak.

İLK BİLGİLER

Elon Musk ayrıca yeni model ile ilgili ilk bilgileri de verdi. Model Y, Model 3'e oranla yüzde 10 daha büyük bir gövdeye sahip olacak. Musk, menzil konusunda Model 3 ile aynı seçeneklerin sunulacağını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk Tesla model y

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