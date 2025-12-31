Elon Musk'tan 19 yaşındaki kıza infial yaratan sözler: "Çekicilik" yorumu tepki topladı

Elon Musk’ın, Danimarka’da sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya olan 19 yaşındaki Audrey Morris hakkında X (eski adıyla Twitter) platformunda yaptığı paylaşım kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Musk’ın yorumu kısa sürede “rahatsız edici” ve “uygunsuz” bulunarak sosyal medyada sert eleştirilerin hedefi oldu.

YORUM TARTIŞMA YARATTI

Olay, Audrey Morris’in yaşadığı vize sorununa dair bir paylaşımın altına Musk’ın yaptığı yorumla başladı. Ünlü iş insanı, söz konusu gönderiye “8 veya üzeri çekiciliğe sahip olanlar vizeden muaf tutulmalı, sınır dışı edilmemeli” şeklinde bir ifade yazdı. Bu yorum, sosyal medyada büyük tartışma yarattı.

GÜZELLİĞİNE DEĞİL AKADEMİK BAŞARISINA DİKKAT ÇEKTİ

Los Angeles doğumlu ABD vatandaşı olan Morris, 9 yaşından beri Danimarka’da yaşıyor. Musk’ın sözlerini “çılgınca” olarak nitelendiren genç kadın, değerlendirmelerin dış görünüş yerine akademik başarıları ve ülkedeki uzun yaşamı üzerinden yapılmasının daha anlamlı olacağını söyledi.

Musk’ın paylaşımı sonrası birçok sosyal medya kullanıcısı, 54 yaşındaki iş insanını “genç bir kadının görünüşü hakkında uygunsuz ifadeler kullanmakla” suçladı.