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Elon Musk'tan bir hamle daha! Eski sevgilisi Amber Heard'ün hesabını askıya aldı

05.11.2022 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, platformda mavi tik ücreti kararıyla gündemden düşmezken, gizlice eski sevgilisi Amber Heard'ün hesabını askıya aldığı fark edildi.

Elon Musk'tan bir hamle daha! Eski sevgilisi Amber Heard'ün hesabını askıya aldı

Tesla ve SpaceX gibi şirketlerin sahibi Elon Musk, geçtiğimiz günlerde sosyal medya devi Twitter'ı satın almıştı. Milyarder iş insanı, Twitter'ı satın aldıktan sonra ilk iş olarak CEO Parag Agrawal'ı kovdu ve ardından mavi tik ücretini 8 dolar olarak belirledi.

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AMBER HEARD'ÜN HESABINI ASKIYA ALDI

Tüm bu yaşananlar dünya gündemini sarsarken, Musk kimsenin haberi olmadan sansasyonel bir olaya imza attı. Musk'ın eski sevgilisi Amber Heard'ün hesabını askıya aldığı öne sürüldü. Twitter'da yapılan aramada 'RealAmberHeard' kullanıcı adlı profilin sistemden silindiği görülüyor.

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2013'TE TANIŞTILAR

İkili ilk olarak 2013'te Heard'ün rol aldığı ve Musk'ın sadece bir kamera hücresi yaptığı "Machete Kills" setinde tanışmıştı. O sırada Musk, o zamanki karısı Talulah Riley ile ve Heard, o zamanki kocası Depp ile birlikteydi.
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2016'DA İLİŞKİLERİ BAŞLADI

Elon Musk ve Amber Heard 2016'nın sonlarında ilişki yaşamaya başlamıştı. Heard'den bir yıl sonra ayrılan Musk, "Gerçekten aşıktım ve kalbimi çok acıttı" itirafında bulunmuştu.

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