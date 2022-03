Elon Musk ve Grimes'ın yeni bir bebekleri olduğu ve cinsiyeti kız olarak öğrenilen bebeğin taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya geldiği aktarıldı. Peki Elon Musk ve Grimes’ın yeni çocuğunun ismi ne? Elon Musk ile Grimes bebeklerine ne isim verdi? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ELON MUSK VE GRİMES'IN YENİ ÇOCUĞUNUN İSMİ NE?

SpaceX, Tesla gibi dev şirketlerin CEO'su Elon Musk, 2022'de baba olduğunu açıklamıştı. Bunun ardından Musk'ın Kanadalı ünlü şarkıcı sevgilisi Grimes, çocuklarına X Æ A-12 ismini verdiklerini duyurmuştu.

Elon Musk ve eski sevgilisi Grimes'in, ayrıldıktan altı ay sonra bir de kız çocukları olduğu ortaya çıktı.

ELON MUSK VE GRİMES BEBEKLERİNE NE İSİM VERDİ?

Elon Musk ve eski sevgilisi Grimes'in, kızlarını taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya getirdiği ve isminin 'Y' olduğu öğrenildi.

ELON MUSK KİMDİR?

Elon Musk, 28 Haziran 1971 tarihinde Güney Afrika'nın başkenti Pretoria şehrinde dünyaya gelmiştir. Küçük yaşlarda kendi kendine yazılım programlayıp kodlamayı öğrendi. 12 yaşındayken kendi yazdığı Blastar adlı uzay oyununu yaklaşık 500 dolara sattı ve böylece ilk yazılım satışını gerçekleştirdi.

Pretoria Boys High School'dan mezun olduktan sonra 1988'de henüz 17 yaşındayken Güney Afrika ordusunda asker olmamak için evden ayrıldı ve ABD'ye taşınmak istiyordu.

1992'de Queen's University’de iki yıl geçirdikten sonra, University of Pennsylvania’da işletme ve fizik okumak için Kanada’dan ayrıldı. The Wharton School of the University of Pennsylvania’da anadalını seçti ve Ekonomi alanında lisans diploması aldı.

Aynı zamanda University of Pennsylvania, School of Arts and Sciences’dan da, Fizik alanında yan dal diploması aldı. Daha sonra Uygulamalı Fizik ve Malzeme Bilimi alanında doktora yapmak için Kaliforniya’nın Silikon Vadisi bölgesine taşındı. Ancak doktorayı tamamlamadı.

1999 yılında PayPal'ın ortak kuruculuğunu, 2002'de SpaceX'in kuruculuğunu, 2003'te Tesla Motors'un kurucu ortaklığını yaptı.

GRİMES KİMDİR?

Grimes sahne adını kullanan Claire Elise Boucher, 17 Mart 1988 yılında Kanada Vancouver'de dünyaya geldi.

Yaptığı müzik elektronik, pop, hip hop ve R&B tarzlarını içeriyor. 2013 yılında Grimes, the Webby Award tarafından Yılın Sanatçısı seçildi. Grimes bütün albümlerinin kapaklarını kendisi hazırladı. Japon anime, manga ve Charles Burns ve Daniel Clowes gibi karikatür sanatçılarından etkilendi.

Grimes, 2010 yılında stüdyo albümleri Geidi Primes ve Halfaxa'yı çıkardı. Üçüncü stüdyo albümü Visions, " Genesis " ve " Oblivion " single'ları , büyük beğeni topladı. The New York Times "şimdiye kadarki en etkileyici albümlerden biri" ilan etti. Polaris Ödülü'ne aday gösterildi ve Yılın Elektronik Albümü için Juno Ödülü aldı. Dördüncü stüdyo albümü Art Angels 2015 yılında piyasaya çıktı. Art Angels, Juno Ödülleri 2017'de Yılın Alternatif Albümü ve Yılın Kayıt Amacı için aday gösterildi .