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  4. Elsa Hosk amfAR Gala'sına sütyensiz geldi! Şeffaf tarzı dikkat çekti

Elsa Hosk amfAR Gala'sına sütyensiz geldi! Şeffaf tarzı dikkat çekti

26.05.2023 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cannes Film Festivali'ndeki bir galaya optik illüzyon yaratan korse elbiseyle dikkatleri üzerine çeken model Elsa Hosk amfAR Gala'sına da oldukça iddialı geldi. Model sütyen giymediği elbisesiyle tüm dikkatleri üstüne çekti.

Elsa Hosk amfAR Gala'sına sütyensiz geldi! Şeffaf tarzı dikkat çekti

2015 yılından bu yana Tom Daly ile aşk yaşayan 32 yaşındaki Elsa Hosk geçtiğimiz şubat ayında anne olmuştu. Hızlıca eski formuna dönen model Cannes Film Festivali'nde iddialı kıyafetleriyle dikkat çekiyordu.

Son olarak optik illüzyon yaratan korse elbiseyle dikkat çeken model amfAR Gala'sına da oldukça iddialı geldi.

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Şeffaf elbisesiyle dikkatleri üzerine çeken Elsa Hosk sütyen de giymedi. Meme uçlarının belli olmasını da umursamayan model tüm dikkatleri üzerine çekerek sosyal medyada da adından söz ettirdi.

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FİZİĞİNİN SIRRI

Dünyaca ünlü Victoria's Secret modeli Elsa Hosk formda kalma sırlarını anlatmıştı. Hosk, iyi bir kahvaltı ve pastırmanın yanı sıra düzenli spordan vazgeçmediğini ifade etmişti.

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Elsa Hosk anne yaşında film festivali

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