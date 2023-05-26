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Crocs, Havaianas, Quicksilver... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

26.05.2023 00:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu yaz, terliklerle hem rahatlığın hem de stilin tadını çıkarmaya ne dersiniz? Dünya çapında sevilen Crocs, Havaianas gibi ünlü markalar terlik koleksiyonlarında muhteşem bir indirim fırsatı sunuyor. Ayaklarınızı serin tutarken aynı zamanda şıklığınızı da koruyabileceğiniz bu terliklerde %35'e varan indirimler sizi bekliyor. İşte detaylar!

Crocs, Havaianas, Quicksilver... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Sıcak havalarda ayaklarınızı serin ve rahat tutmanın en iyi yolu terlik giymekten geçer. Hem stil sahibi olmak hem de ayağınızı şımartmak istiyorsanız, harika bir haberimiz var. Crocs ve Havaianas gibi dünya çapında tanınan markalar, terlik koleksiyonlarında muhteşem indirimler sunuyor. Şimdi, hem şık görünmek hem de ayaklarınıza konfor sağlamak için terlik almanın tam zamanı! Ünlü markaların terliklerinde %35'e varan indirimlerle yaz sezonuna adım atın ve ayaklarınıza tatil hissi yaşatın. İşte indirimde olan markaların ürünleri!

Ayaklarınızı şımartın: Crocs terliklerde kaçırılmayacak fırsat

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Ürünü İncele

Parmak arası terlik deyince akla ilk gelen: Havaianas şimdi indirimde

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Ürünü İncele

Quiksilver kalitesini ayağınızda hissedin, üstelik en uygun fiyatlarla

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Ürünü İncele

Roxy terliklerdeki fırsatlara bakmadan geçmeyin

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Ürünü İncele

RVCA terliklerde fırsat zamanı

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Ürünü İncele

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