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  4. Fiyatı 1063 TL'ye düştü! Calvin Klein sweatshirtte kaçırılmayacak indirim

Fiyatı 1063 TL'ye düştü! Calvin Klein sweatshirtte kaçırılmayacak indirim

21.05.2023 22:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Moda tutkunlarına müjde! Şıklık ve rahatlık arayanların vazgeçilmezi olan Calvin Klein Micro Monologo Hoodie Sweatshirt'te %35'e varan indirim sizleri bekliyor. Yüksek kaliteli ve şık tasarımları ile sezon trendlerine ayak uydurmanızı sağlayacak ürüne şimdi 460 TL'nin üzerinde bir indirimle sahip olmak isterseniz acele edin!

Fiyatı 1063 TL'ye düştü! Calvin Klein sweatshirtte kaçırılmayacak indirim

Gardıropların olmazsa olmaz ürünlerinden biri olan sweatshirtler, günlük yaşamın en kurtarıcı parçaları arasında yer alıyor. Özellikle spor giyinmeyi seven kişiler tarafından günlük kombinlerde sıkça tercih ediliyor. Siz de kaliteli ve uzun yıllar giyeceğiniz, modası geçmeyecek bir sweatshirt arıyorsanız, Calvin Klein'in kısa süreliğine indirimde olan Micro Monologo modeline bir şans verebilirsiniz. Kullanıcılarından tam not alan ürünü sizin için inceledik. İşte detaylar!

Uzun yıllar giyebileceğiniz kalitede: Calvin Klein Micro Monologo Hoodie Sweatshirt

Adsız tasarım - 2023-05-21T224708.065

Calvin Klein Micro Monologo Hoodie Sweatshirt, pamuk ve polyester karışımı yumuşak malzemeden üretilir. Minimal CK logosu sweatshirte modern ve şık bir görünüm kazandırır. Ürün standart bir kesime ve kapüşonlu tasarıma sahiptir. Kanguru cepleri oldukça kullanışlı olup küçük eşyalarınızı kolaylıkla taşımanıza yardımcı olur. Hem sokak stilinde hem de spor salonu gibi rahat ortamlarda kullanılabilir. Ürün, erkekler için üretilmiş olmasına rağmen unisex modeli sayesinde oversize giyinmeyi seven kadınlar tarafından da tercih edilir.

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