Fiyatı 1063 TL'ye düştü! Calvin Klein sweatshirtte kaçırılmayacak indirim

Gardıropların olmazsa olmaz ürünlerinden biri olan sweatshirtler, günlük yaşamın en kurtarıcı parçaları arasında yer alıyor. Özellikle spor giyinmeyi seven kişiler tarafından günlük kombinlerde sıkça tercih ediliyor. Siz de kaliteli ve uzun yıllar giyeceğiniz, modası geçmeyecek bir sweatshirt arıyorsanız, Calvin Klein'in kısa süreliğine indirimde olan Micro Monologo modeline bir şans verebilirsiniz. Kullanıcılarından tam not alan ürünü sizin için inceledik. İşte detaylar!

Uzun yıllar giyebileceğiniz kalitede: Calvin Klein Micro Monologo Hoodie Sweatshirt

Calvin Klein Micro Monologo Hoodie Sweatshirt, pamuk ve polyester karışımı yumuşak malzemeden üretilir. Minimal CK logosu sweatshirte modern ve şık bir görünüm kazandırır. Ürün standart bir kesime ve kapüşonlu tasarıma sahiptir. Kanguru cepleri oldukça kullanışlı olup küçük eşyalarınızı kolaylıkla taşımanıza yardımcı olur. Hem sokak stilinde hem de spor salonu gibi rahat ortamlarda kullanılabilir. Ürün, erkekler için üretilmiş olmasına rağmen unisex modeli sayesinde oversize giyinmeyi seven kadınlar tarafından da tercih edilir.

İndirimler bu kadarla sınırlı değil!

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