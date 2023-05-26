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"Sonuçta erkeksin" yorumu gündem olmuştu! Selin Ciğerci'den üstsüz poz geldi

26.05.2023 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

56 kilo olan ve diyetini aksatmayan Selin Ciğerci eski dostu Kerimcan Durmaz ile barıştı. İkili arkadaşlarını da yanlarına alarak birlikte tatile gitti. Ciğerci tatilden üstsüz pozlarını da paylaşmayı ihmal etmedi. Ünlü fenomen geçtiğimiz günlerde "Sonuçta erkeksin" yorumuna verdiği yanıtla dikkat çekmişti.

"Sonuçta erkeksin" yorumu gündem olmuştu! Selin Ciğerci'den üstsüz poz geldi

Yıllar önce cinsiyet değiştiren ve Gökhan Çıra ile iki kez evlenip boşanan Selin Ciğerci uzun süre küs kaldığı Kerimcan Durmaz ile barıştı. Eski dostlar dostluklarını pekiştirmek için birlikte tatile gitti.

Daha önce çenesini eriten gözlerini yukarı çektiren Selin Ciğerci daha sonra da hem botoks hem de yeniden göz çektirme operasyonu yaptırmıştı. 15 kiloya yakın kilo da veren Selin Ciğerci üstsüz poz vererek dikkat çekti.

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"SONUÇTA ERKEKSİN" YORUMU

Selin Ciğerci geçtiğimiz günlerde de bikinisiyle poz vermiş ve bir takipçiden "Sonuçta erkeksin istersen bin tane ameliyat geçir, Allah seni erkek olarak yarattı" yorumuna tepki göstermişti.

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Ciğerci bu yoruma "Kıskandın mı bebeğim sen beni bence çok belli etmişsin" yanıtını vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Selin Ciğerci erkeksi

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