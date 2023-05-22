Işıl ışıl parlayan cildinin sırrını bulduk: Danla Bilic'in kullandığı güneş kremine alternatif öneriler

Sosyal medyanın yükselen yıldızlarından Danla Bilic beğendiği ürünleri sık sık takipçileri ile paylaşıyor. Güzel influencer, sağlıklı görünen cildinin arkasında Bioderma Photoderm Spot Güneş Kremi'nin olduğunu dile getiriyor. Eğer siz de Bilic'inki gibi sağlıklı bir cilt görünümüne sahip olmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Haydi, Danla Bilic'in önerdiği güneş kremini ve alternatiflerini detaylıca inceleyelim.

1. Danla Bilic'in önerisi, lekesiz bir cildin sırrı: Bioderma Photoderm SPOT SPF 50+ Güneş Kremi

Alternatif ürünlere geçmeden önce Danla Bilic'in çok sevdiği ürünün kendisini inceleyelim dedik. Bioderma Photoderm SPOT SPF 50+ Güneş Kremi, leke eğilimli ciltler için özel olarak geliştirilmiş bir ürün. Leke görünümünü azaltan ve yeni leke oluşumunu önlemeye yardımcı olan ürün, içeriğindeki Hücresel Bioprotection TM Patenti sayesinde UVA ve UVB ışınlarına karşı hücreden başlayan koruma sağlıyor. Size de ışıl ışıl, sağlıklı görünen pürüzsüz bir cilde kavuşmak kalıyor!

2. Tüm gün nemi cildinizde hissedin: La Roche Posay Anthelios Age Correct Güneş Kremi

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Yaşlanma belirtilerine ve koyu lekelere savaş açacak bir güneş kremi arıyorsanız La Roche Posay Anthelios Age Correct Güneş Kremi tam size göre! Güneş kreminin içeriğinde bulunan hyalüronik asit, fe-resorcinal, niacinamide ve LHA ile kırışıklık ve koyu lekeleri azaltmaya yardımcı olur. Ultra ince yapılı krem cildinizi 24 saat boyunca nemlendirir. Yüksek UV korumasıyla Danla Bilic'in önerdiği güneş kremine alternatif olan ürünü denemeye ne dersiniz?

3. Işıl ışıl parlayın: The Purest Antioksidan Destekli Güneş Kremi

Cilt tonu eşitsizlikleri ve lekeleri için bir diğer önerimiz olan The Purest Antioksidan Destekli Güneş Kremi ile karşınızdayız. Kremin içeriğinde bulunan arbutin, cildinize doğal parlaklık kazandırırken niacinamide cilt bariyerinizi onarır ve destekler. Aynı zamanda scenedesmus rubescens extract formülüyle UVA-UVB ışınlarına maruz kalmış cildinize kırışıklık bakımı yapar. Üstün formülü ile Bioderma Photoderm Spot Güneş Kremi'ne benzeyen ürünü gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

4. Anti-aging etkisine bayılacaksınız: Vichy Capital Soleil Güneş Kremi

Cildinizin ışıl ışıl görünmesini sağlayacak Vichy Capital Soleil Güneş Kremi leke görünümünü en aza indirmeyi hedefliyor. İçeriğinde bulunan siyah çay özü, C vitamini ve kamu kamu sayesinde cildinize esneklik ve parlaklık kazandırıyor. Güneşe bağlı oluşan erken yaşlanmayı ve lekeleri önlemeyi hedefleyen ürün yüksek UV koruması ile Bioderma Photoderm Spot Güneş Kremi'ne alternatif oluyor. Tüm cilt tiplerinin rahatlıkla kullanabileceği güneş kremini yanınızdan ayırmak istemeyeceksiniz!

5. Homojen bir cilt görünümü için: Solante Pigmenta Lotion Güneş Kremi

Lekeli ciltlere özel olarak geliştirilen Solante Pigmenta Lotion Güneş Kremi eşsiz formülü ile gönüllerde taht kuran bir ürün. Yüzünüzü güneşin zararlı ışınlarına karşı korurken pigmentasyon oluşumunu engelleyerek homojen cilt görünümünü destekler. Danla Bilic'in önerdiği güneş kremine alternatif olan ürün yağsız yapısıyla cildinizi yatıştırıp besler. Hem yeni lekeler oluşmasını hem mevcut lekelerin giderilmesini sağlayan güneş kremine şans verebilirsiniz.

6. Cildinize sağlıklı bir parlaklık kazandırın: L'Oréal Paris Revitalift Clinical Güneş Kremi

Danla Bilic'in önerdiği güneş kremine benzeyen bir diğer ürün de L'Oréal Paris Revitalift Clinical Güneş Kremi. Gelişmiş UV korumasına sahip güneş kremi yaşlanma belirtilerini ve koyu lekeleri azaltmaya, ince çizgi oluşumunu önlemeye ve cilt tonu eşitsizliğini gidermeye destek olur. Aynı zamanda içeriğinde bulunan C vitamini ile cildinizin ışıltılı bir görünüm kazanmasını sağlar. Makyaj yapmadan önce rahatlıkla kullanabileceğiniz güneş kremi aynı zamanda harika bir baz görevi görüyor.

7. Doğal içeriğiyle: Mustela Very High Protection Güneş Kremi

Yetişkinlerin ve bebeklerin gönül rahatlığıyla kullanabileceği Mustela Very High Protection Güneş Kremi UVA ve UVB ışınlarına karşı yüksek koruma sağlar. Foto yaşlanmayı durdurması ve güneş lekelerine iyi gelmesi sayesinde Bioderma Photoderm Spot Güneş Kremi alternatifleri arasında yer alır. Su ve yağ bazlı homojen bir karşıma sahip olan güneş kremini atopiye eğilimli ciltler dâhil tüm cilt tipleri gönül rahatlığıyla kullanabilir.

8. Uygun fiyatlı bir alternatif arayanlara: Luis Bien Güneş Koruma Kremi

Bioderma Photoderm SPOT SPF 50+ Güneş Kremi'ni beğendiyseniz ancak daha uygun fiyatlı bir alternatif arıyorsanız size harika bir önerimiz var. Luis Bien Güneş Koruma Kremi, cilt ve güneş lekelerini ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Tüm cilt tipleri için uygun olan krem cildinizin nem dengesini sağlar. Dermatolojik olarak test edilmesiyle kalitesini kanıtlayan ürünü çok beğeneceğinize eminiz.

9. Cilt bakımını onunla tamamlayın: Sebamed Sun Care Güneş Kremi

Danla Bilic'in önerdiği güneş kremine benzer ürün arayanlara Sebamed Sun Care Güneş Kremi'ni tavsiye ediyoruz. Koyu lekelere ve erken yaşlanmaya karşı etkili olan güneş kremi formülündeki inülin ve lesitin sayesinde cildinizi nemlendirmeye yardımcı olur. Ekstra koruma sağlayabilmek için UVA ve UVB filtreleriyle zenginleştirilir. Ürünün suya dayanıklı olduğunu da belirtelim.

10. Aydınlık bir cilt tonu: Darphin Soleil Plaisir Güneş Kremi

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Bioderma Photoderm Spot Güneş Krem'ine alternatif ürünler listemizin sıradaki ismi Darphin Soleil Plaisir Güneş Kremi. Kırışıklık ve koyu leke oluşumunu önlemeye yardımcı olan ürün, geliştirilmiş formülü sayesinde doğal ve aydınlık bir cilt tonu kazanmanızı sağlar. Aynı zamanda içeriğinde bulunan hyalüronik asit ve karanja yağı sayesinde cildinizi nemlendirir. Suya dayanıklı olan güneş kremi, denize ya da havuza girdikten sonra da cildinizi güneşten korumaya devam eder.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

