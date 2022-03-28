Elsa Hosk Oscar partisinde göz kamaştırdı! Bir de altını görün

33 yaşındaki model Elsa Hosk, gergin karın kaslarını ortaya çıkaran iki ince parça battan oluşan elbisesiyle formunu gözler önüne serdi.

Göğüsleri ince bir bantla kapatan Hosk, yerlere uzanan eteği ile İngiliz basını tarafından 'Bu nasıl elbise?' yorumu yapılırken ünlü model kuğuya benzetildi.

Sarı saçlarını dağınık topuz yapan eski Victoria's Secret meleği, doğal güzelliğini dumanlı bir kedi gözü makyajıyla vurguladı.

Bebeğini emzirirken yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Hosk, eleştirilere, "Göğüsler çocuklarımızı besleyelim diye var" karşılığını vermişti.

"HAYATIMIN EN ACILI ANLARIYDI"

Hosk, geçtiğimiz günlerde de paylaştığı bir makalede doğum deneyimini anlatmıştı. Ünlü model, birçok ünlü ismin "Acılar vız geldi" açıklamasının aksine, "Hayatımın en acılı, en korkulu ve en karanlık anlarıydı. Korku filminden güneşli bir rüyaya uyanmak gibiydi" ifadelerini kullanmıştı.



