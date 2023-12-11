Elsa Hosk sütyensiz tarzıyla dikkat çekti! İddialı pozlarına beğeni yağdı

Ünlü model Elsa Hosk sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Cesur tercihleriyle çok konuşulan Elsa Hosk bu defa süteynsiz tarzıyla dikkat çekti. Pembe uzun vücudu saran bir elbise tercih eden ünlü model iddialı pozlarını peş peşe paylaştı.

Ünlü modelin pozlarına; 'Çok güzelsin', 'Harika görünüyorsun', 'Muhteşemsin', 'Bu güzellik halis mi?', 'Güzelliğin diyorum' gibi yorumlar yapıldı.

Elsa Anna Sofie Hosk Kasım 1988 yılında doğdu. Birçok ünlü marka için çalışan İsveçli model ve şu anki Victoria's Secret meleklerinden biridir.

Ünlü model 2011'den 2018'e kadar Victoria's Secret için modellik yaptı.Ayrıca markanın, yan kuruluşu PINK'in birçok kampanyasında yer aldı.

2015 yılında 10 yeni Victoria's Secret meleğinden biri olarak ilan edildi.







