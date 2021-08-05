Eltilerin Savaşı filmi nerede ve ne zaman çekildi? Eltilerin Savaşı filminin oyuncuları ve karakterleri!

Oyuncu kadrosu ve konusu ile ilk yayınlandığı günden itibaren geniş bir hayran kitlesine ulaşan Eltilerin Savaşı filminde Gizem ve Sultan’ın çekişmeleri dikkat çekiyor. Sosyal medyaya düşkünlükleriyle bilinen Sultan ve Gizem’in evlilik hayatlarına odaklanılan ‘’Eltilerin Savaşı’’ filmi, keyifli anlara sahne oluyor.

ELTİLERİN SAVAŞI NEREDE ÇEKİLDİ?

Onur Bilgetay’ın yönettiği Eltilerin Savaşı filmi, 2020’de İstanbul'un Bakırköy ilçesindeki Yeşilköy semtinde çekildi.

ELTİLERİN SAVAŞI KONUSU

İki elti olan Gizem ve Sultan arasında yaşanan tatlı çekişmeleri, bitmek bilmeyen rekabeti anlatan Eltilerin Savaşı filminde, Sultan ve Gizem, elti olan iki genç kadındır. İkili arasında meydana gelen ufak tefek atışmalar bir süre sonra yerini tatlı bir rekabete bırakıyor.

Her zaman birbirleriyle çekişme içerisinde olan Gizem ve Sultan, kendilerini eğlenceli bir savaşın içinde buluyor. Kardeş olan Fatih ve Selim de bir süre sonra eşleri arasında yaşanan bu rekabet rüzgârına kapılıyor. Sosyal medyaya düşkünlükleri ile bilinen Sultan il Gizem’in evlilik hayatlarına odaklanılan Eltilerin Savaşı filminde, iki eltinin yarış içindeyken Fatih ve Selim’i nasıl etkiledikleri de gözler önüne seriliyor.

ELTİLERİN SAVAŞI FİLMİNİN OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLERİ

Merve Dizdar: Gizem

Gupse Özay: Sultan

Uraz Kaygılaroğlu: Fatih

Ferit Aktuğ: Selim

Ali İpin

Füsun Demirel

Kubilay Tunçer

Hülya Duyar



