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Eltilerin Savaşı konusu nedir, oyuncuları kimler? Eltilerin Savaşı hangi kanalda? Komedi sevenler ekran başına!

22.06.2023 19:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eltilerin Savaşı filmi bu akşam televizyon ekranlarında olacak. İzleyicilere eğlenceli dakikalar yaşatacak olan film ile ilgili araştırmalar hızlanmış durumda. Dizilerin yeni yıl arasına girmesiyle sevilen filmlerden bazıları ekranlara gelmeye başladı. Senaryosu Gupse Özay'a ait olan Eltilerin Savaşı filmi bu akşam Show TV'de yayınlanacak. Peki Eltilerin Savaşı filminin konusu nedir, hangi oyuncular yer alıyor? İşte film ile ilgili merak edilenler...

Eltilerin Savaşı konusu nedir, oyuncuları kimler? Eltilerin Savaşı hangi kanalda? Komedi sevenler ekran başına!

Eltilerin Savaşı filmi yayınlandığı dönemde oldukça fazla ilgi gören filmlerden biriydi. Gupse Özay, Merve Dizdar, Ferit Aktuğ ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrollerini paylaştığı Eltilerin Savaşı filmi bu akşam 20.00'de televizyon ekranlarında yeniden seyircisiyle buluşacak. İşte Eltilerin Savaşı'nın konusu, oyuncuları ve 22 Haziran Star TV yayın akışı...

ELTİLERİN SAVAŞI KONUSU NEDİR?

Eltilerin Savaşı, iki elti olan Sultan ve Gizem arasında yaşanan tatlı çekişmelere, bitmek bilmeyen rekabete odaklanıyor. Gizem ve Sultan elti olan iki genç kadındır. İkisi de birbirini çekemez, durmadan çatışırlar. Bu iki kadın arasındaki gerilim bir süre sonra, komik ve tatlı bir savaşa dönüşür.

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Selim ve Fatih ise eşlerinin arasındaki çatışmadan uzak durmaya çalışırlar. Ancak bir süre sonra onlarda bu savaşa ortak olurlar. Gizem ve Sultan, evlilik hayatlarını sosyal medyadan paylaşarak birbirlerini kıskandırmaya çalışırlar. İkisi de ailenin en gözde gelini olmak için yarışır. Bu durum eşlerini ise bir hayli etkileyecektir.

ELTİLERİN SAVAŞI OYUNCULARI

Filmin senaryosu Gupse Özay'a aittir. Yönetmen koltuğunda Onur Bilgetay’ın oturduğu Eltilerin Savaşı filmi oyuncuları arasında Gupse Ozay, Merve Dizdar, Ferit Aktug, Uraz Kaygilaroglu , Füsun Demirel, Ali İpin, Hülya Duyar, Kubilay Dinçer yer alıyor.

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22 HAZİRAN STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Sefirin Kızı
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Eltilerin Savaşı (Yerli Sinema)
22:30 Eltilerin Savaşı (Yerli Sinema)
00:30 Yüz Yıllık Mucize
03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:00 Sefirin Kızı

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