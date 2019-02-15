Mynet Trend

Eltisinin kızının boğazını kesip kanını içti!

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 15.02.2019 15:06 | Son Güncelleme

Hindistan'da kavga ettiği eltisinin kızının boğazını kestikten sonra kanını içen vahşi kadın köylüleri tarafından ağaca bağlandı.

Eltisinin kızının boğazını kesip kanını içti!

6 yaşındaki yeğenini, dört yaşındaki kız kardeşinin önünde öldüren cani daha sonra gözaltına alındı.

30 yaşındaki cani kadın Vamthala Rasmo'nun cinayeti, küçük çocuğun annesiyle yaşadığı bir tartışmadan sonra işlediği tahmin ediliyor.

İddiaya göre Rasmo, eşiyle kavga ettikten sonra soluğu kayınbiraderinin evinde aldı. Ancak sinirden kıpkırmızı olan kadın aradığı teselliyi bu evde bulamadı çünkü eltisi kadına eve dönmesini öğütledi.

Bunun üzerine daha da sinirlenen kadın eltisini ölümle tehdit ederek evden ayrıldı. İki yeğenini kaçıran kadın çocuklardan büyük olanının boğazını keserek kanını içti.

0_PAY-AsiaWire-VisakhapatnamWoman-05

Olay yerinden kaçan küçük çocuk köye dönerek şahit olduklarını anlattı! Köylüler vahşet noktasına ulaştığında her şey için çok geç olmuştu! Küçük çocuğun cesedine ulaşan köylüler gözü dönmüş kadını ağaca bağladı. Öte yandan köylüler polise verdikleri ifadede kadını küçük çocuğun kanını emerken gördüklerini iddia etti.

Kadın gözaltına alınırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

PARTNERDeğeri 10 milyon TL! Cansu Dere, Kandilli’ye taşındıDeğeri 10 milyon TL! Cansu Dere, Kandilli’ye taşındı
Bayılan gencin yüz ifadesi olay olduBayılan gencin yüz ifadesi olay oldu
Evcil hayvan olarak besliyorlar, emmelerine izin veriyorlar!Evcil hayvan olarak besliyorlar, emmelerine izin veriyorlar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
elti cinayet Hindistan india kan içmek boğaz kesmek

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Otoyolda akılalmaz görüntü! Trafikte öyle bir şey yaptı ki…

Otoyolda akılalmaz görüntü! Trafikte öyle bir şey yaptı ki…

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Kadın polislerin seksi videosu ülkeyi karıştırdı

Kadın polislerin seksi videosu ülkeyi karıştırdı

Program sunucusunu zorla öpen vekil istifa etti!

Program sunucusunu zorla öpen vekil istifa etti!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Burası nasıl bir ülke anlamiyorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zirvenin stresini böyle attı!

Zirvenin stresini böyle attı!

Kavgadan çok, baygın haldeki görüntüsü konuşuldu

Bayılan gencin yüz ifadesi olay oldu

Evcil hayvan olarak besliyorlar, emmelerine izin veriyorlar!

Evcil hayvan olarak besliyorlar, emmelerine izin veriyorlar!

ABD Başkanı Trump 'obez ama sağlığı iyi'

ABD Başkanı Trump 'obez ama sağlığı iyi'

Müslüman kongre üyesi, Trump'a sert çıktı: Sen ne zaman dersini alacaksın?

Trump'a sert çıktı: Sen ne zaman dersini alacaksın?

Mersin'de yol ortasında meydan savaşı

Mersin'de yol ortasında meydan savaşı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.