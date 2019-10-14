Elton John'dan Michael Jackson ile ilgili bomba iddia

Pop'un Kralı Michael Jackson yaşamı boyunca çocuklara cinsel istismarda bulunduğu suçlamaları ile karşı karşıya kaldı. Michael Jackson bahsi geçen iddialar için "Yatağımı erkek çocuklarıyla paylaştım, ancak bunda cinsel yön olmadı" açıklamasını yapmıştı.

Jackson'ın yakın arkadaşı olan 72 yaşındaki Elton John'ın önümüzdeki günlerde piyasaya sürülecek olan biyografi kitabı, Jackson tartışmalarını tekrar gündeme taşıdı.

Elton John'un hayatını anlattığı yeni kitabında, Pop'un Kralı Michael Jackson ile ilgili dikkat çeken iddialara yer verildi. Jackson'u 13-14 yaşından beri tanıdığını belirten Elton John, kitapta Pop'un Kralı'nın gerçekte akıl hastası olduğunu öne sürdü.

Çocukluk yaşlarında Jackson'ın son derece iyi huylu biri olduğunu belirten John, geçen yıllar içerisinde ünlü yıldızın tavırlarının değiştiğini ve yetişkinlerle sosyalleşme konusunda sıkıntılar yaşadığını iddia etti.

John ayrıca düzenlediği bir partiye Jackson'ın da katıldığı ve ünlü yıldızın bir temizlikçinin oğlu ile oynarken yakalandığını yazdı. Bu iddialar akıllara geçtiğimiz aylarca Jackson'ın çocuk istismarı iddialarını konu alan yapımı getirdi.

ABD'li yayın kuruluşu HBO tarafından yayınlanan ve Jackson'a yönelik çocuk istismarı iddialarını konu alan 'Leaving Neverland' belgeseli, dünya genelinde büyük tepkilere yol açmıştı.



