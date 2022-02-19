Elvis Presley’in hayatını konu alan Elvis filminden ilk fragman yayınlandı! Oyuncu kadrosu nefes kesti

Yönetmen koltuğunda Baz Luhrmann'ın oturduğu "Elvis", Elvis Presley'nin hayatını, müziğinin gelişimini ve nasıl bir ikona dönüştüğünü anlatacak. Tüm dünyada milyonlarca hayranı bulunan Rock’n Roll müziğinin öncü ismi Elvis Presley’in hayatına odaklanan yapımdaki oyujncu kadrosu seyircisinden şimdiden tam not aldı. Fragmanıyla birlikte sinema izleyicisinin merakını arttıran yapımın vizyon tarihi de açıklandı.

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Oyuncu kadrosunda Austin Butler ve Tom Hanks’ın yer aldığı yapım sinema ile müzik dünyasını bir araya getirecek. Filmin 24 Haziran 2022 tarihinde beyazperde sinema seyircisinin karşısına çıkması bekleniyor.



