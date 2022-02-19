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Elvis Presley’in hayatını konu alan Elvis filminden ilk fragman yayınlandı! Oyuncu kadrosu nefes kesti

19.02.2022 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikalı müzisyen Elvis Presley'nin hikayesini konu edinen "Elvis" filminden ilk fragman yayınlandı. Filmde Elvis Presley'i Austin Butler, menajer Colonel Tom Parker'ı ise Tom Hanks canlandırıyor. Yapımın 24 Haziran 2022 tarihinde vizyona girmesi bekleniyor.

Yönetmen koltuğunda Baz Luhrmann'ın oturduğu "Elvis", Elvis Presley'nin hayatını, müziğinin gelişimini ve nasıl bir ikona dönüştüğünü anlatacak. Tüm dünyada milyonlarca hayranı bulunan Rock’n Roll müziğinin öncü ismi Elvis Presley’in hayatına odaklanan yapımdaki oyujncu kadrosu seyircisinden şimdiden tam not aldı. Fragmanıyla birlikte sinema izleyicisinin merakını arttıran yapımın vizyon tarihi de açıklandı.

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Oyuncu kadrosunda Austin Butler ve Tom Hanks’ın yer aldığı yapım sinema ile müzik dünyasını bir araya getirecek. Filmin 24 Haziran 2022 tarihinde beyazperde sinema seyircisinin karşısına çıkması bekleniyor.

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