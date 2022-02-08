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Bohemian Rhapsody yapımcısı kolları sıvadı! Michael Jackson’ın filmi resmen duyuruldu

08.02.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pop müziğin tüm dünyadaki en sevilen temsilcilerinden biri olarak kabul edilen Michael Jackson’ın hayatı film oluyor. Oscar ödülü kazanan Bohemian Rhapsody’nin yapımcısının imzasını taşıyacak olan biyografi türündeki filmin ilk bilgileri verildi.

Bohemian Rhapsody yapımcısı kolları sıvadı! Michael Jackson’ın filmi resmen duyuruldu

Oscar ödülü sahibi Bohemian Rhapsody filminin yapımcısı Graham King, yeni bir biyografik film çekmeye hazırlanıyor. Daha öncesinde yeni filmine dair açıklamalarda bulunan King, detaylarına yer vermemişti. Michael Jackson’ın hayatını konu alacak olan yapımın hazırlıklarına başlanacağı açıklandı. Filmde Jackson hakkında çıkan çocuk istismarı iddiaları, bu iddiaların kariyerine etkileri ve 2009’daki ölümüne kadar yaşadıkları ele alınacak. Filmin senaryosunu, En İyi Film Oscar’lı Gladiator’un ve Martin Scorsese filmi Göklerin Hakimi’nin (The Aviator) yazarı, üç Oscar ödüllü John Logan kaleme alacak.

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OYUNCU KADROSU HENÜZ KESİNLEŞMEDİ

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Michael adıyla çekilecek olan filmin yapımcılığını Freddie Mercury’nin hayatını başarıyla anlatan Grahan King üstelenecek. Yapımda Michael Jackson’a hayat veren isim henüz kesinleşmemişken oyuncu kadorosundaki detaylarda paylaşılmadı.

Filmle ilgili yapılan basın açıklamasında, ‘Michael’ filminin izleyicilere ‘popun kralı’ olan karmaşık adamın derinlemesine bir tasvirini vereceği belirtildi. Açıklamada ayrıca, sanatçının sanatsal süreci ve kişisel hayatı hakkında fikir verdiği için Jackson'ın en ikonik performanslarına yer verileceği de iletildi.

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