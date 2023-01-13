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Elvis Presley’in tek çocuğu Lisa Marie Presley vefat etti

13.01.2023 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rock'n roll müziğinin efsane ismi ABD’li Elvis Presley'in tek çocuğu Lisa Marie Presley, kalp krizi geçirerek dün hastaneye kaldırıldı. 54 yaşındaki Presley’in saatler sonra hastanede yaşamını yitirdiği açıklandı.

Elvis Presley’in tek çocuğu Lisa Marie Presley vefat etti

Lisa Marie Presley’in annesi ve Elvis Presley’in eski eşi Priscilla Presley, dün “Sevgili kızım Lisa Marie acilen hastaneye kaldırıldı. Şimdi en iyi tedaviyi alıyor” açıklamasını yaparak kızının kalp krizi geçirdiğini teyit etmişti. Hastaneye kaldırılmasından saatler sonra Presley’in yaşamı yitirdiği ABD basına yapılan açıklamayla teyit edildi.

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Lisa Marie Presley’in oğlu ve Elvis Presley’in torunu Benjamin Keough, 2020 yılında 27 yaşındayken intihar ederek yaşamını son vermişti.

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Lisa Marie Presley daha önce Michael Lockwood, aktör Nicolas Cage, pop müziğin efsane sanatçısı Michael Jackson ve Danny Keough ile evlenmiş ve bu evliliklerinden oğluna ek olarak Riley Keough, Finley Aaron Love Lockwood ve Harper Vivienne Ann Lockwood adlı 3 çocuk dünyaya getirmişti.

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Dünya çapında 'Rock'n Roll'un Kralı' ya da kısaca ‘kral’ olarak tanınan Elvis Presley, 1977 yılında 42 yaşındayken kalp yetmezliğinden yaşama veda etmişti.

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