MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Elvis Presley'nin kızının ölümünden sonra miras merak edildi! Geriye kalan miras şoke etti

Elvis Presley'nin kızının ölümünden sonra miras merak edildi! Geriye kalan miras şoke etti

15.01.2023 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elvis Presley'nin tek çocuğu Lisa Marie Presley'nin geçen hafta 54 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından, 100 milyon dolarlık mirasın tek sahibi olan Presley'nin çocuklarına ne bıraktığı merak ediliyordu. Ortaya çıkan gerçek herkesi şoke etti.

Elvis Presley'nin kızının ölümünden sonra miras merak edildi! Geriye kalan miras şoke etti

Rock'n Roll müziğin efsanevi ismi Elvis Presley'nin tek çocuğu Lisa Marie Presley'nin ölümü sonrası miras yeniden gündem oldu.

Babasını genç yaşta kaybederek 100 milyon dolarlık mirasın tek sahibi olan Lisa Marie Presley'nin çocuklarına ne bıraktığı merak ediliyordu. Fakat geçen yıl ortaya çıkan belgeler, Presley'nin bir dizi yanlış karar sonucunda tüm servetini kaybettiğini, hatta 1 milyon dolardan fazla vergi borcu olduğunu gösteriyordu.

TASARRUF ETMEK YERİNE BOLCA HARCAMA YAPMIŞ

Independent'in magazin sitesi Blast'in elde ettiği belgelere dayandırdığı haberine göre, Presley'nin 95 bin dolar nakdi ve 715 bin dolar değerinde hisse senedi, tahvil gibi başka mal varlıkları vardı. Fakat belgeler aynı zamanda Presley'nin 1 milyon dolar vergi borcu olduğunu da gösteriyordu.

Ayrıca mahkeme belgeleri Presley'nin aylık harcamalarının çok fazla olduğunu ve gelirinden neredeyse hiç tasarruf etmediğini de ortaya koydu.

SPL5514784_006

Küçük yaşta kendisine miras kalan parayı yanlış yatırımlarla kaybeden Lisa Marie Presley'nin aylık gelirinin 104 bin dolar olduğu görüldü. Öte yandan Presley, kira ve lüks arabasının taksitleri gibi harcamalarla birlikte aylık giderinin 92 bin dolar olduğunu beyan etti.

Presley'nin açıkladığı son belgeler bunları gösterse de çocuklarına kalacak mirasın detayları henüz netleşmedi.

100 BİN DOLARA ALMIŞTI

'Rock'n Roll'un Kralı', 100 milyon doların yanında ABD'nin Tennesse eyaletine bağlı Memphis şehrindeki evini de kızı Lisa Marie'ye bırakmıştı. Sonradan müzeye çevrilen bu ev, Lisa Marie'nin ölümünün ardından Elvis'in üç torununun mülkiyetine geçecek. Müzenin geliri de torunlara kalacak.

Rolling Stones'a göre Elvis'in zamanında 100 bin dolara aldığı evin artık 400-500 milyon dolar değeri var.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Minicik eteğiyle ayağını sonuna kadar kaldırmaktan çekinmediMinicik eteğiyle ayağını sonuna kadar kaldırmaktan çekinmedi
Yeşilçam'ın erotik güzeli değişimiyle şoke etti!Yeşilçam'ın erotik güzeli değişimiyle şoke etti!
Dekolteli pozuna ünlüler beğeni yağdırdıDekolteli pozuna ünlüler beğeni yağdırdı
Anahtar Kelimeler:
Elvis Presley yaşında ele

En Çok Okunan Haberler

O ülkede feci kaza! Çok sayıda can kaybı var... İşte ilk görüntüler

O ülkede feci kaza! Çok sayıda can kaybı var... İşte ilk görüntüler

Minicik eteği ve göğüs dekoltesiyle eğilince...

Minicik eteği ve göğüs dekoltesiyle eğilince...

Canlı yayında gösterilince Kılıçdaroğlu küplere bindi! "Siz kimi tehdit ediyorsunuz!"

Canlı yayında gösterilince Kılıçdaroğlu küplere bindi! "Siz kimi tehdit ediyorsunuz!"

Canlı yayında dilini çıkardı, göğüslerini açtı!

Canlı yayında dilini çıkardı, göğüslerini açtı!

Temmuz'da yasalaşmıştı, ödemeler için beklenen gün geldi!

Temmuz'da yasalaşmıştı, ödemeler için beklenen gün geldi!

Adını değiştirdi, ABD'ye yerleşti! Oscarlı oyuncunun malikanesini aldı! İşte 10 milyon dolarlık ev

Adını değiştirdi, ABD'ye yerleşti! Oscarlı oyuncunun malikanesini aldı! İşte 10 milyon dolarlık ev

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Sizi âdeta filmin içindeymiş gibi hissettirecek fiyatıyla dudak uçuklatan televizyonlar

Sizi âdeta filmin içindeymiş gibi hissettirecek fiyatıyla dudak uçuklatan televizyonlar

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.