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Elvis Presley'nin torunu intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2020 09:38 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Elvis Presley'nin kızı Lisa Marie Presley'nin oğlu Benjamin intihar etti. 27 yaşındaki Benjamin'in silahla kendini vurduğu açıklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Elvis Presley'nin torunu intihar etti

Dünyanın en çok tanınan sanatçılarından biri olan Elvis Presley’nin torunu Benjamin Keough evinde ölü bulundu… 1977 yılında yaşamını yitiren Presley’nin kızı Lisa Marie Presley’nin oğlu olan Keough’nun bir tabanca ile intihar ettiği açıklandı.

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(Elvis Presley- eşi Lisa Marie Presley)

27 yaşındaki Keough’nun ölümü ile ilgili soruşturma başlatılırken annesinin sözcüsü bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Lisa Marie Presley tamamen yıkıldı fakat 11 yaşındaki ikizleri ve en büyük kızı Riley için güçlü kalmaya çalışıyor. Benjamin’i çok seviyordu ve onu hayatının aşkı olarak görüyordu” ifadesi kullanıldı.

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(Elvis Presley'in kızı Lisa Marie Presley ve torunu Benjamin Keough)

Dünyanın en büyük müzisyenlerinden Elvis Presley'in kızı Lisa Marie Presley ve müzisyen Danny Keough’nun oğlu olan Benjamin aynı zamanda dedesi gibi müzisyendi ve bir kaç filmde rol almıştı. Yaşadığı apartmanda ölü olarak bulunan Benjamin Keough için polis “Olayda kullanılan bir silah var. İntihar onunla gerçekleşmiş. Halen soruşturma sürüyor” açıklamasında bulundu.

California’daki Calabasas semtinde ölü bulunan Benjamin’in göğsünden vurulduğu belirtildi.


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