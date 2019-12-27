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  4. "Emaye Dili" sergisi Beyoğlu'nda sanatseverlerle buluştu

"Emaye Dili" sergisi Beyoğlu'nda sanatseverlerle buluştu

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 27.12.2019 16:38 | Son Güncelleme

Sanatçı Oleksii Koval: - "İstanbul'a yaptığım seyahatler, sergide sunulan emaye eserleri yapmamda bana ilham verdi. O yüzden bu şehre ve insanlarına bana verdikleri izlenimler için teşekkür ediyorum" - Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız: - "Ukrayna ve Türkiye halklarının birbirini daha iyi tanımasına vesile olacak bu kültür sanat etkinliklerini yapmayı planladık ve bunların devamı da gelecek"

İSTANBUL (AA) - Ukraynalı sanatçı Oleksii Koval'ın eserlerinin yer aldığı "Emaye Dili" sergisi, sanatseverlerle buluştu.

Beyoğlu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkanlık Binası Sergi Salonu'ndaki açılışa katılan Koval, katılımcıları Türkçe "İyi akşamlar." sözleriyle selamladı.

Sanatçı Koval, sergide farklı yıllarda emaye tekniğiyle yaptığı eserlerin sunulduğunu belirterek, "Bu teknikle çalışılan bir eser, ön çalışmadan son çalışmaya kadar yirmiden fazla işlem görür. İstanbul'a yaptığım seyahatler, sergide sunulan emaye eserleri yapmamda bana ilham verdi. O yüzden bu şehre ve insanlarına bana verdikleri izlenimler için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da ilçenin kültür sanat şehri olduğuna işaret ederek, şunları aktardı:

"Beyoğlu, kültür sanatın her çeşidinin kendisini var edebildiği ve ifade edebildiği bir şehirdir. Çok değerli Başkonsolosumuzla yakın mesaimiz, kültür sanat alanında ortak iş birliğimiz var. Ukrayna ve Türkiye halklarının birbirini daha iyi tanımasına vesile olacak bu kültür sanat etkinliklerini yapmayı planladık ve bunların devamı da gelecek."

Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosu Oleksandr Gaman da Türkiye ile Ukrayna arasındaki iş birliğinin son yıllarda daha da arttığını kaydederek, "Bu ilişki son yıllarda diplomasinin yanı sıra kültür sanat alanında da gelişmiştir. Ukrayna, Türkiye'de çeşitli sanat alanlarında temsil edilmiştir. Ortak kültürel etkinliklerle Ukrayna'nın Türkiye'de olumlu bir şekilde özdeşleşmesini ve Ukrayna'yı Türk toplumunda dostça bir stratejik ortak olarak pekiştirmeyi amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Modern emaye tekniğiyle hayata geçirilen 25 eserin görülebileceği sergi, 17 Ocak'a kadar açık kalacak.

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