Mynet Trend

Emekli maaşıyla gece gündüz çalışarak kendine otomobil yaptı

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 31.08.2019 09:16 | Son Güncelleme

Bursa'da otomobil ustası Hakan Akgün, emekli maaşından biriktirdiği parayla 6 ay gece gündüz çalışarak kendine son model otomobil yaptı. Çocukluk hayali gerçekleştirdiğini ifade eden Akgün, 'Aracıma 300 bin lira fiyat biçtim, meraklısına satacağım.' dedi.

Yıllarca otomobil tamirciliği yapan ve 2000 yılında emekli olan Hakan Akgün, aynı zamanda eski bir otomobil yarışçısı. Emekli olduktan sonra kendine yarış otomobili yapmaya karar veren usta, tamamı kendi işçiliği olan ve görenlerin Ferrari'ye benzettiği otomobili 6 ay gece gündüz çalışarak yaptı. Akgün, görenin bir daha baktığı ve tur atmak istediği otomobile 60 bin liralık malzeme kullandı. Otomobilin toplam masrafı işçilik ve diğer giderlerle birlikte 150 bin lirayı buldu. Görenlerin hayran olduğu otomobil, 180 kilometre hıza ulaşabiliyor.

RUHSAT ALAMADI

Türkiye'de kendi otomobilini yapanların ruhsat alamamasından dolayı otomobili Akgün özel pistlerde kullanıyor. Evinin önündeki garajda sergilenen otomobil araç tutkunları tarafından uzun uzun inceleniyor. Hakan Akgün, 6 ayda yapıp 150 bin laraya mal olan otomobilini 300 bin liraya satışa çıkarttı. Milyonluk otomobillerle yarışacak kadar şık ve kaliteli olan otomobili görenler sahibine "Satılık mı" diye soruyor.

300 BİN TL'DEN SATIŞA ÇIKARDI

Bu otomobili yapmanın çocukluk hayali olduğunu ifade eden Hakan Akgün, "Tamircilik benim baba mesleğim. Kendim sanat okulu motor bölümü mezunuyum. 2000 yılında tamirciliği bıraktım, ben aynı zamanda emekli otomobil yarışçısıyım. Elimdeki yarış arabalarını satınca elimde araç kalmadı. Sonra düşündüm, kendi aracımı kendim yapayım dedim. Bu otomobili yapmak için 6 ay gece gündüz tek başıma çalıştım. Bu aracın tasarımı bana ait, aracı gören herkes gözlerini alamıyor. Otomobil 200 kilometre hıza ulaşıyor. Bana maliyeti işçilikle beraber 150 bin liraya buldu. Aracıma 300 bin lira fiyat biçtim, meraklısına satacağım. Yurt dışında insanlar kendi garajlarında kendi otomobillerini yapıp, kuruldan geçtikten sonra ruhsat alabiliyorlar, ama Türkiye'de bu maalesef yok. Onun için bu aracı özel pistlerde kullanabiliyorum" dedi.

Kaynak: İHA

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı
İrem Derici konserinde faciadan dönüldü!İrem Derici konserinde faciadan dönüldü!
Korkunç iddiaya Başsavcılık'tan açıklama geldiKorkunç iddiaya Başsavcılık'tan açıklama geldi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
otomobil emekli maaşı

En Çok Okunan Trend Haberler

Bu nasıl parmak? Sosyal medyada fenomen oldu

Bu nasıl parmak? Sosyal medyada fenomen oldu

Norveç'te bir cami el sıkışmayan kadınlar için özür diledi!

Norveç'te bir cami el sıkışmayan kadınlar için özür diledi!

Akılalmaz olay! Polise yakalanacağını anlayınca...

Akılalmaz olay! Polise yakalanacağını anlayınca...

İrem Derici konserinde faciadan dönüldü!

İrem Derici konserinde faciadan dönüldü!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da dehşet anları! Paramparça etti

İstanbul'da dehşet anları! Paramparça etti

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Belediye işçisinin bulduğu çantadan servet çıktı

Belediye işçisinin bulduğu çantadan servet çıktı

Trabzon'da şaşkına çeviren görüntü! Bir anda önlerine çıktı

Trabzon'da şaşkına çeviren görüntü! Bir anda önlerine çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İrem Derici konserinde faciadan dönüldü!

İrem Derici konserinde faciadan dönüldü!

Başsavcılık'tan 'organları çalındı' denilen Rus turiste ilişkin açıklama

Korkunç iddiaya Başsavcılık'tan açıklama geldi

Bahşiş almak için kaputa tutunan çocukla yola devam etti

Bahşiş almak için kaputa tutunan çocukla yola devam etti

İğrenç olay! Yeğenine tecavüz iddiasıyla tutuklandı

İğrenç olay böyle ortaya çıktı! Zihinsel engelli yeğenine...

İstanbul'da çekici ile araç çalan 3 kişi tutuklandı

Yer: İstanbul! Oto hırsızlarının son yöntemi 'pes' dedirtti

Bilecik'te zihinsel engelli erkek yeğenine tecavüz eden kişi tutuklandı

Mide bulandıran olay! Zihinsel engelli yeğenine tecavüz etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.