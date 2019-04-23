Mynet Trend

Emekli uzman çavuş dehşet saçtı! Hamile eşini öldürüp intihar etti!

orkun.inanc orkun.inanc
TÜRKİYE GÜNCEL  | 23.04.2019 03:54 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde emekli Uzman Çavuş 2 ve 10 yaşındaki çocuklarının gözü önünde 4 aylık hamile eşini tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Emekli uzman çavuş dehşet saçtı! Hamile eşini öldürüp intihar etti!

Edinilen bilgiye göre olay Pazar mahallesi sebze hali civarında ki evde yaşandı. İddiaya göre psikolojik sorunları olan ve bu yüzdende malulen emekli edilen Uzman Çavuş Ali Rıza Çınkır (42) eşi Sultan Çınkır ( 30) ve 2 ve 10 yaşındaki çocuklarıyla bir arkadaşıyla birlikte hastaneden gece saatlerinde eve geldi.

Eve girdikten kısa bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmanın ardından Ali Rıza Çınkır tabancasını çekerek iki çocuğunun gözü önünde Sultan Çınkır’a kurşun yağdırdı. O esnada silah seslerine eve gelen komşuları iki çocuğu alarak evden çıkardı. 4 aylık hamile olduğu öğrenilen eşi Sultan Çınkır’ı öldüren Ali Rıza Çınkır aynı silahı kendine dayayıp intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dehşetin yaşandığı eve giren sağlık ekipleri Sultan Çınkır’ın olay yerinde öldüğünü tespit etti. Eşini öldüren ve aynı silahla intihar eden Ali Rıza Çınkır ise ambulans ile hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Olayın yaşandığı eve yaklaşık 20 gün önce taşınan çiftin çocukları ise yakınları gelene kadar komşularına teslim edildi. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Sultan Çınkır’ın cenazesi morga kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

PARTNERTayt seçerken dikkat edilmesi gerekenlerTayt seçerken dikkat edilmesi gerekenler
Kadın 59. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Arif ve Bahar yüzleşiyor…Kadın 59. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Arif ve Bahar yüzleşiyor…
Asker eğlencesinde kan aktı!Asker eğlencesinde kan aktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Osmaniye uzman çavuş cinayet

En Çok Okunan Trend Haberler

Çok acı olay! 'Elveda, Allah'ım sen affet'

Çok acı olay! 'Elveda, Allah'ım sen affet'

Survivor'da tek taraflı aşk iddiası! Hakan Hatipoğlu açıkladı

Survivor'da tek taraflı aşk iddiası! Hakan Hatipoğlu açıkladı

Karı kocaya dehşeti yaşattı! O anlar kameraya böyle yansıdı

Karı kocaya dehşeti yaşattı! O anlar kameraya böyle yansıdı

Burak Yılmaz çılgınlığı! 'Affet anne'

Burak Yılmaz çılgınlığı! 'Affet anne'

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Süleyman Soylu'nun Hande Fırat şaşkınlığı!

Süleyman Soylu'nun Hande Fırat şaşkınlığı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cuma namazında ilginç olay!

Cuma namazında ilginç olay!

Züğürt Ağa filmi Antalya'da gerçek oldu!

Züğürt Ağa filmi Antalya'da gerçek oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alevleri gören itfaiyeyi aradı! İşin aslı çok farklı çıktı!

Alevleri gören itfaiyeyi aradı! İşin aslı çok farklı çıktı!

Kadın 59. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Arif ve Bahar yüzleşiyor…

Kadın 59. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Arif ve Bahar yüzleşiyor…

Asker eğlencesinde kan aktı! Cebindeki telefon hayatını kurtardı!

Asker eğlencesinde kan aktı!

Sesleri duyan komşular hemen polisi aradı! Dehşet evi!

Sesleri duyan komşular hemen polisi aradı! Dehşet evi!

Düğün dönüşü büyük kabus! Çocuklarını koltukta ölü buldular!

Düğün dönüşü büyük kabus!

Armağan Çağlayan'dan Nagehan Alçı'ya olay sözler

Nagehan Alçı'ya olay sözler: O ekrana çıkmasaydı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.