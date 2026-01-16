Emekliye ayrılmıştı! Ünlü manken hayatını kaybetti! 27 yaşındaydı

Bikini modellerinden biri olarak bilinen Aoi Fujino emekliye ayrıldıktan birkaç gün sonra hayatını kaybetti.

Yıllarca hayranlarını fiziği ve büyük göğüsleriyle büyüleyen 27 yaşındaki model, 31 Aralık'ta yıldız, modellik kariyerine son vereceğini ve gözlerden uzaklaşacağını açıklamıştı. Açıklamasından sadece beş gün sonra, ailesi onun vefat ettiğini duyurdu . Ölümü, toplulukta büyük bir şok etkisi yarattı.

KÖTÜ HUYLU TÜMÖRLE MÜCADELE EDİYORDU

Japonya'nın Ishikawa vilayetinde yaşayan Aoi'nin, daha sonra kötü huylu hale gelmiş nadir bir tümörden muzdarip olduğu ortaya çıktı. Rabdomiyosarkom adı verilen bu durum ilk olarak üç yıl önce tespit edilmişti ancak kısa sürede ameliyat edilemeyecek kadar büyüdü.

Teşhis konulduktan sonra, Aoi, sağlığına odaklanmak için tüm çalışmalarını bıraktı. Yıllarca tedavi gördü ve hatta 2024 Ağustos'unda, modellik dünyasına geri döndü. Ancak altı aylık çalışmanın ardından, sağlığının kötüleşmesi nedeniyle kariyerine bir kez daha ara vermek zorunda kaldı. Daha sonra vefat etti.