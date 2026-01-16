Mynet Trend

Emekliye ayrılmıştı! Ünlü manken hayatını kaybetti! 27 yaşındaydı

Ünlü bikini modeli Aoi Fujino, modellik mesleğine artık devam etmeyeceğini açıkladıktan birkaç gün sonra hayatını kaybetti. Ünlü model, kötü huylu tümörle mücadele ediyordu.

Emekliye ayrılmıştı! Ünlü manken hayatını kaybetti! 27 yaşındaydı

Bikini modellerinden biri olarak bilinen Aoi Fujino emekliye ayrıldıktan birkaç gün sonra hayatını kaybetti.

Emekliye ayrılmıştı! Ünlü manken hayatını kaybetti! 27 yaşındaydı 1

Yıllarca hayranlarını fiziği ve büyük göğüsleriyle büyüleyen 27 yaşındaki model, 31 Aralık'ta yıldız, modellik kariyerine son vereceğini ve gözlerden uzaklaşacağını açıklamıştı. Açıklamasından sadece beş gün sonra, ailesi onun vefat ettiğini duyurdu . Ölümü, toplulukta büyük bir şok etkisi yarattı.

KÖTÜ HUYLU TÜMÖRLE MÜCADELE EDİYORDU

Japonya'nın Ishikawa vilayetinde yaşayan Aoi'nin, daha sonra kötü huylu hale gelmiş nadir bir tümörden muzdarip olduğu ortaya çıktı. Rabdomiyosarkom adı verilen bu durum ilk olarak üç yıl önce tespit edilmişti ancak kısa sürede ameliyat edilemeyecek kadar büyüdü.

Emekliye ayrılmıştı! Ünlü manken hayatını kaybetti! 27 yaşındaydı 2

Teşhis konulduktan sonra, Aoi, sağlığına odaklanmak için tüm çalışmalarını bıraktı. Yıllarca tedavi gördü ve hatta 2024 Ağustos'unda, modellik dünyasına geri döndü. Ancak altı aylık çalışmanın ardından, sağlığının kötüleşmesi nedeniyle kariyerine bir kez daha ara vermek zorunda kaldı. Daha sonra vefat etti.

İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 677'ye yükseldi
Yavru domuzu elleriyle yakalayan kişiye 15 bin lira ceza

Adana'da vahşet! Küçük çocuklarını silahla öldürüp intihar etti

İstanbul'da korkunç cinayet: Otomobilde başından vurulmuş halde bulundu

Gece yarısı herkesin konuştuğu kare! F.Bahçe imza için gitti

Acil organ nakli çağrısı yapılmıştı! Ünlü oyuncudan üzen haber

En düşük emekli maaşı düzenlemesi komisyonda kabul edildi

AVM'ye değil buraya geliyor: En az 4 bin 900 TL kar elde ediyorlar!

