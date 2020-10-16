Emel Müftüoğlu 59 yaşını arkadaşlarıyla kutladı

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Emel Müftüoğlu, 59. yaşını önceki akşam Arnavutköy'deki bir mekanda sanat camiasından dostları ile birlikte kutladı.

Aralarında Hakan Altun, Demet Akbağ, Oktay Kaynarca, Deniz Seki, Kubat, Zara, Gonca Vuslateri ve Oya Başar gibi çok sayı da ünlü isim yer aldı.

Müftüoğlu'nun doğum günü kutlamasına gecenin ilerleyen saatlerinde çalgı ekiplerinin de dahil olmasıyla eğlence dolu anlar yaşandı.



Kutlamaya geç dahil olan Deniz Seki, basın mensuplarını görünce arabada bir süre hazırlandıktan sonra mekana giriş yaptı.

Seki, zayıflama konusuyla ilgili kendisine yöneltilen sorulara, "Emin ellerdeyim. Zayıflamayı kafaya koydum" dedi.



Kutlamadan sonra mekandan çıkış yapan şarkıcı Hakan Altun, gazetecilerin Ajda Pekkan ile aralarında çıkan aşk haberleriyle ilgili sorularını yanıtsız bıraktı.



