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Emel Müftüoğlu kimdir? Emel Müftüoğlu kaç yaşında, nereli? İşte Emel Müftüoğlu’nun son hali!

07.10.2020 19:17 | Son Güncelleme:
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Emel Müftüoğlu kimdir? Emel Müftüoğlu kaç yaşında, nereli? İşte Emel Müftüoğlu’nun son hali!

Sabahların en sevilen programlarından bir tanesi olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah’ın 8 Ekim Perşembe günü konuğu olan Emel Müftüoğlu televizyon izleyicileri ve sosyal medya kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlandı. Bir süredir ekranlarda görünmeyen Emel Müftüoğlu’nun son hali de merak ediliyor. Peki, Emel Müftüoğlu kimdir? Emel Müftüoğlu kaç yaşında? Emel Müftüoğlu nereli? İşte detaylar…

Ekranların kısa sürede en sevilen sabah programlarından bir tanesi olmayı başaran Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının 8 Ekim Perşembe günü konuğu bir döneme damgasını vurmuş olan başarılı şarkıcı Emel Müftüoğlu oldu. Şimdi, sevilen şarkılarıyla çok izlenen sabah programına konuk olan Emel Müftüoğlu’nun son hali izleyiciler tarafından merak ediliyor. Aynı zamanda bir süredir ekranlarda gözükmeyen Emel Müftüoğlu kaç yaşında, nereli sorularına da yanıt aranıyor. İşte ünlü şarkıcı ile ilgili tüm merak edilenler...

EMEL MÜFTÜOĞLU KİMDİR?

14 Ekim 1961 doğumlu olan Emel Müftüoğlu yaş olarak şu anda 59 yaşında. İzmir doğumlu olan ünlü şarkıcı anne tarafından Merdivenci ailesine mensup ve aslen Afyonlu. Müftüoğlu, babası asker olduğu için ilk ve orta öğrenimi çeşitli şehirlerde tamamlamak durumunda kaldı. Ünlü olmadan önce ise uzun yıllar boyunca Afyonkarahisar TEK görevlisi olarak görev yaptı. Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk kariyeri de bulunan ünlü isim 1985 senesinde profesyonel anlamda bir müzik yarışması ile müzik yaşamına başladı. Bir süre Erdal Çelik ile Emel-Erdal ikilisi olarak albüm çıkaran şarkıcı, 1989 senesinde solo kariyerine geçti.

Emel Müftüoğlu kimdir? Emel Müftüoğlu kaç yaşında, nereli? İşte Emel Müftüoğlu’nun son hali!

Faka Bastın şarkısıyla büyük bir başarı elde eden Müftüoğlu bu şarkı ve Sinan Çetin tarafından çekilen klibiyle geniş bir hayran kitlesi edindi. Peşi sıra çıkan Deli Et Beni, Korkuyorum ve Çal Beni şarkılarıyla popülerliğini güçlendirdi. Ancak Müftüoğlu, en ciddi başarısı Sezen Aksu’nun bir şarkısı olan Hovarda ile yakaladı. Şarkının Abdullah Oğuz imzalı klibi de büyük başarılar elde etti. 90’lı yıllara damga vuran klipte, Seray Sever ve Deniz Arcak gibi ünlü isimler de yer aldı. 2000 senesinde çıkardığı Mucize ve Gel Günaha Girelim şarkıları da herkesin diline dolanmayı başardı. Müftüoğlu’nun 2007 yılında çıkardığı Eğlenilecek Kızlar Evlenilecek Kızlar EP’si de o dönem büyük ses getirdi. Ancak Emel Müftüoğlu şarkıları arasında Hovarda’nın yeri ayrı olduğu için ünlü şarkıcı Hovarda’ya 2016 yılında yeniden aynı oyuncularla ve aynı konuyla bir klip daha çekti.

Şarkıcılıkla beraber oyunculuk kariyerini de devam ettiren ünlü isim ilk olarak Şen Dullar adlı bir dizide rol aldı. Ardından bir Sinan Çetin filmi olan Bay E’de oynadı. 2003 senesinde Talat Bulut, Rojda Demirer ve Yunus Günçe ile beraber rol aldığı Aşk Olsun dizisi de oldukça beğenildi. Müftüoğlu aynı zamanda televizyon ekranlarında çok sayıda program da yaptı. Ünlü isim Son Ağa adlı dizide rol aldıktan sonra son olarak FOX TV ekranlarında yeniden izleyicilerle buluşan Çocuklar Duymasın dizisinde oynadı. Şimdi, Emel Müftüoğlu kızı da oldukça merak ediliyor. Ünlü ismin kızı, kendisi gibi şarkıcı olan Çağrı Müftüoğlu’dur. Emel Müftüoğlu son hali ile tekrar Star TV ekranlarında yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında izleyicilerle bir araya geliyor.

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