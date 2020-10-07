Emel Müftüoğlu kimdir? Emel Müftüoğlu kaç yaşında, nereli? İşte Emel Müftüoğlu’nun son hali!

Ekranların kısa sürede en sevilen sabah programlarından bir tanesi olmayı başaran Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının 8 Ekim Perşembe günü konuğu bir döneme damgasını vurmuş olan başarılı şarkıcı Emel Müftüoğlu oldu. Şimdi, sevilen şarkılarıyla çok izlenen sabah programına konuk olan Emel Müftüoğlu’nun son hali izleyiciler tarafından merak ediliyor. Aynı zamanda bir süredir ekranlarda gözükmeyen Emel Müftüoğlu kaç yaşında, nereli sorularına da yanıt aranıyor. İşte ünlü şarkıcı ile ilgili tüm merak edilenler...

EMEL MÜFTÜOĞLU KİMDİR?

14 Ekim 1961 doğumlu olan Emel Müftüoğlu yaş olarak şu anda 59 yaşında. İzmir doğumlu olan ünlü şarkıcı anne tarafından Merdivenci ailesine mensup ve aslen Afyonlu. Müftüoğlu, babası asker olduğu için ilk ve orta öğrenimi çeşitli şehirlerde tamamlamak durumunda kaldı. Ünlü olmadan önce ise uzun yıllar boyunca Afyonkarahisar TEK görevlisi olarak görev yaptı. Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk kariyeri de bulunan ünlü isim 1985 senesinde profesyonel anlamda bir müzik yarışması ile müzik yaşamına başladı. Bir süre Erdal Çelik ile Emel-Erdal ikilisi olarak albüm çıkaran şarkıcı, 1989 senesinde solo kariyerine geçti.