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Emel Müftüoğlu'nun kızı Çağrı Müftüoğlu şarkıcı çıktı! Çağrı Müftüoğlu kimdir? İşte Çağrı Müftüoğlu'nun fotoğrafları!

08.10.2020 15:46 | Son Güncelleme:
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Emel Müftüoğlu'nun kızı Çağrı Müftüoğlu şarkıcı çıktı! Çağrı Müftüoğlu kimdir? İşte Çağrı Müftüoğlu'nun fotoğrafları!

Bir döneme şarkılarıyla damga vuran Emel Müftüoğlu'nun kızı Çağrı Müftüoğlu'nun, annesine olan benzerliği dikkat çekti. Annesinin yolundan giden Çağrı Müftüoğlu, Emel Müftüoğlu'nun 'Kal Benimle' isimli şarkısını tekrar yorumlayarak dikkat çekti. Müzik listelerinin ilk sıralarına yerleşmeyi başaran Çağrı Müftüoğlu kimdir, kaç yaşında? İşte Çağrı Müftüoğlu'nun hayatı...

Annesi Emel Müftüoğlu'nun "Kal Benimle" şarkısını seslendirerek gündem olan Çağrı Müftüoğlu dikkatleri üzerine çekti. Çağrı Müftüoğlu'nun Instagram hesabındaki fotoğraflardan annesi ile benzerliği ise gözlerden kaçmadı. Peki Emel Müftüoğlu'nun kızı Çağrı Müftüoğlu kimdir, kaç yaşında?

çağrı müftüoğlu

ÇAĞRI MÜFTÜOĞLU KİMDİR?

İzmir Karşıyaka doğumlu Çağrı Müftüoğlu, 1 Ocak 1983 yılında dünyaya geldi. Şu an 37 yaşında olan Çağrı Müftüoğlu'nun asıl adı, Gülide Çağrı Müftüoğlu'dur.

çağrı müftüoğlu..

Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünden mezun olan Çağrı Müftüoğlu ilk albümünü 2009 yılında yayınladı. İlk albümünde yer alan dört şarkısının sözü ve müziğini kendisi yazdı. Albümde yer alan iki şarkının söz ve müziği de Sinan Akçıl yazdı.

çağrı müftüoğlu

Hovarda isimli şarkısıyla 90'lı yıllarda adını duyuran Emel Müftüoğlu, şimdilerde dizilerde rol alıyor. Çocuklar Duymasın'da rol alan 58 yaşındaki güzel sanatçı bir evlilik yaptı ve bu evliliğinden bir de kızı var.

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37 yaşındaki Çağrı Müftüoğlu'nun Emel Müftüoğlu'nun kızı olduğunu ilk defa öğrenenler ise oldukça şaşırıyor.

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EMEL MÜFTÜOĞLU KİMDİR?

14 Ekim 1961 doğumlu olan Emel Müftüoğlu yaş olarak şu anda 59 yaşında. İzmir doğumlu olan ünlü şarkıcı anne tarafından Merdivenci ailesine mensup ve aslen Afyonlu. Müftüoğlu, babası asker olduğu için ilk ve orta öğrenimi çeşitli şehirlerde tamamlamak durumunda kaldı.

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Ünlü olmadan önce ise uzun yıllar boyunca Afyonkarahisar TEK görevlisi olarak görev yaptı. Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk kariyeri de bulunan ünlü isim 1985 senesinde profesyonel anlamda bir müzik yarışması ile müzik yaşamına başladı. Bir süre Erdal Çelik ile Emel-Erdal ikilisi olarak albüm çıkaran şarkıcı, 1989 senesinde solo kariyerine geçti.

emel müftüoğlu

Faka Bastın şarkısıyla büyük bir başarı elde eden Müftüoğlu bu şarkı ve Sinan Çetin tarafından çekilen klibiyle geniş bir hayran kitlesi edindi. Peşi sıra çıkan Deli Et Beni, Korkuyorum ve Çal Beni şarkılarıyla popülerliğini güçlendirdi. Ancak Müftüoğlu, en ciddi başarısı Sezen Aksu’nun bir şarkısı olan Hovarda ile yakaladı. Şarkının Abdullah Oğuz imzalı klibi de büyük başarılar elde etti. 90’lı yıllara damga vuran klipte, Seray Sever ve Deniz Arcak gibi ünlü isimler de yer aldı.

emel ve çağrı müftüoğlu

2000 senesinde çıkardığı Mucize ve Gel Günaha Girelim şarkıları da herkesin diline dolanmayı başardı. Müftüoğlu’nun 2007 yılında çıkardığı Eğlenilecek Kızlar Evlenilecek Kızlar EP’si de o dönem büyük ses getirdi. Ancak Emel Müftüoğlu şarkıları arasında Hovarda’nın yeri ayrı olduğu için ünlü şarkıcı Hovarda’ya 2016 yılında yeniden aynı oyuncularla ve aynı konuyla bir klip daha çekti.

emel müftüoğlu çağrı müftüoğlu

Şarkıcılıkla beraber oyunculuk kariyerini de devam ettiren ünlü isim ilk olarak Şen Dullar adlı bir dizide rol aldı. Ardından bir Sinan Çetin filmi olan Bay E’de oynadı. 2003 senesinde Talat Bulut, Rojda Demirer ve Yunus Günçe ile beraber rol aldığı Aşk Olsun dizisi de oldukça beğenildi. Müftüoğlu aynı zamanda televizyon ekranlarında çok sayıda program da yaptı. Ünlü isim Son Ağa adlı dizide rol aldıktan sonra son olarak FOX TV ekranlarında yeniden izleyicilerle buluşan Çocuklar Duymasın dizisinde oynadı.

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