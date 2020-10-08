Emel Müftüoğlu'nun kızı Çağrı Müftüoğlu şarkıcı çıktı! Çağrı Müftüoğlu kimdir? İşte Çağrı Müftüoğlu'nun fotoğrafları!

Annesi Emel Müftüoğlu'nun "Kal Benimle" şarkısını seslendirerek gündem olan Çağrı Müftüoğlu dikkatleri üzerine çekti. Çağrı Müftüoğlu'nun Instagram hesabındaki fotoğraflardan annesi ile benzerliği ise gözlerden kaçmadı. Peki Emel Müftüoğlu'nun kızı Çağrı Müftüoğlu kimdir, kaç yaşında? ÇAĞRI MÜFTÜOĞLU KİMDİR? İzmir Karşıyaka doğumlu Çağrı Müftüoğlu, 1 Ocak 1983 yılında dünyaya geldi. Şu an 37 yaşında olan Çağrı Müftüoğlu'nun asıl adı, Gülide Çağrı Müftüoğlu'dur. Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünden mezun olan Çağrı Müftüoğlu ilk albümünü 2009 yılında yayınladı. İlk albümünde yer alan dört şarkısının sözü ve müziğini kendisi yazdı. Albümde yer alan iki şarkının söz ve müziği de Sinan Akçıl yazdı. Hovarda isimli şarkısıyla 90'lı yıllarda adını duyuran Emel Müftüoğlu, şimdilerde dizilerde rol alıyor. Çocuklar Duymasın'da rol alan 58 yaşındaki güzel sanatçı bir evlilik yaptı ve bu evliliğinden bir de kızı var. 37 yaşındaki Çağrı Müftüoğlu'nun Emel Müftüoğlu'nun kızı olduğunu ilk defa öğrenenler ise oldukça şaşırıyor.

EMEL MÜFTÜOĞLU KİMDİR? 14 Ekim 1961 doğumlu olan Emel Müftüoğlu yaş olarak şu anda 59 yaşında. İzmir doğumlu olan ünlü şarkıcı anne tarafından Merdivenci ailesine mensup ve aslen Afyonlu. Müftüoğlu, babası asker olduğu için ilk ve orta öğrenimi çeşitli şehirlerde tamamlamak durumunda kaldı. Ünlü olmadan önce ise uzun yıllar boyunca Afyonkarahisar TEK görevlisi olarak görev yaptı. Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk kariyeri de bulunan ünlü isim 1985 senesinde profesyonel anlamda bir müzik yarışması ile müzik yaşamına başladı. Bir süre Erdal Çelik ile Emel-Erdal ikilisi olarak albüm çıkaran şarkıcı, 1989 senesinde solo kariyerine geçti. Faka Bastın şarkısıyla büyük bir başarı elde eden Müftüoğlu bu şarkı ve Sinan Çetin tarafından çekilen klibiyle geniş bir hayran kitlesi edindi. Peşi sıra çıkan Deli Et Beni, Korkuyorum ve Çal Beni şarkılarıyla popülerliğini güçlendirdi. Ancak Müftüoğlu, en ciddi başarısı Sezen Aksu’nun bir şarkısı olan Hovarda ile yakaladı. Şarkının Abdullah Oğuz imzalı klibi de büyük başarılar elde etti. 90’lı yıllara damga vuran klipte, Seray Sever ve Deniz Arcak gibi ünlü isimler de yer aldı.