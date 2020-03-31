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Emilia Clarke: Bağış yaparsanız sizin için yemek pişiririm

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2020 11:35 | Son Güncelleme

Çin'de başlayan ve dünyayı etkisine alan corona virüs için tedavi araştırmaları tüm hazıyla devam ederken, yardım kampanyaları da arka arkaya geliyor. Son olarak İngiliz oyuncu Emilia Clarke, corona virüs için bağış yapan hayranlarından rastgele seçilmiş 12 kişi için yemek pişireceğini ve sanal ortamda onlarla buluşarak sohbet edeceğini açıkladı.

Emilia Clarke: Bağış yaparsanız sizin için yemek pişiririm

Game of Thrones dizisindeki Deanerys Targanyen (Khaleesi) rolüyle dünya çapında üne kavuşan Emilia Clarke koronavirüs için bağış yapan 12 hayranıyla yemek yiyeceğini duyurdu.

"250 bin pound'a beraber ulaşım" çağrısı yapan İngiliz oyuncu, "Bağış yapanlar arasından rastgele seçilecek 12 kişi için yemek yapacağım ve izolasyondan komik videolardan konuşacağız" dedi.

Yemek yapmayı bilmediğini ancak elinden geleni yapacağını itiraf eden sanatçı buluşmanın bu yüzden eğlenceli geçeceğini söyledi.

Clarke, koronavirüs nedeniyle felç ve beyin hasarı hastalarına temel destek sağlamak için açılan fonun aynı zamanda salgınla başa çıkmak için gerekli olan hastane yataklarının boşaltılmasına, iyileşmek için bir alana ihtiyaç duyanlara bakmak için de yardımcı olacağını duyurdu.

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emilia Clarke, Emilia Clarke bağış,

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