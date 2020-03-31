Emilia Clarke: Bağış yaparsanız sizin için yemek pişiririm

Game of Thrones dizisindeki Deanerys Targanyen (Khaleesi) rolüyle dünya çapında üne kavuşan Emilia Clarke koronavirüs için bağış yapan 12 hayranıyla yemek yiyeceğini duyurdu.

"250 bin pound'a beraber ulaşım" çağrısı yapan İngiliz oyuncu, "Bağış yapanlar arasından rastgele seçilecek 12 kişi için yemek yapacağım ve izolasyondan komik videolardan konuşacağız" dedi.

Yemek yapmayı bilmediğini ancak elinden geleni yapacağını itiraf eden sanatçı buluşmanın bu yüzden eğlenceli geçeceğini söyledi.

Clarke, koronavirüs nedeniyle felç ve beyin hasarı hastalarına temel destek sağlamak için açılan fonun aynı zamanda salgınla başa çıkmak için gerekli olan hastane yataklarının boşaltılmasına, iyileşmek için bir alana ihtiyaç duyanlara bakmak için de yardımcı olacağını duyurdu.

