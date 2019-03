Emilia Clarke Game of Thrones boyunca sakladığı hastalığını itiraf etti! 2 defa ölümün kıyısından dönmüş!

Game of Thrones'un yıldızı Emilia Clarke, The New Yorker'da yazdığı yazıda dizi çekimleri sırasında 2 kez ameliyat geçirdiğini söyledi.

32 yaşındaki oyuncu Clarke yaşadıklarını, "Tüm çocukluk hayallerim gerçekleşmiş gibiyken, neredeyse aklımı ve sonra hayatımı kaybediyordum. Bu hikayeyi herkese açık olarak söylemedim, ama şimdi zamanı" şeklinde açıkladı.

Buna göre; Emilia Clarke, ilk beyin anevrizmasını ünlü dizinin 1. sezonunun çekimlerinin bitmesinin ardından bir spor salonunda antrenörle çalışırken yaşadı. O zaman 24 yaşında olan oyuncuya subaraknoid kanama teşhisi konuldu ve MR'a gönderildi.

Emilia, "Bu tür kanamalar, beyin etrafındaki kanamaların neden olduğu yaşamı tehdit edici bir felç şekli olmakla birlikte hastaların 3'te birinin öldüğü bir türdür" diyerek ölüme çok yaklaştığını söyledi.

Dizide üçüncü sezon çekimlerini tamamladıktan sonra Broadway'de Holly Golightly rolünü üstlenen Clarke'a anevrizmanın boyutunun iki katına çıktığı söylendi ve ünlü oyuncu ameliyat oldu.

Ameliyatın hafif olacağı söylenmesine rağmen, ünlü oyuncu başarısız bir operasyon geçirip acılar çekti. Doktorlar oyuncunun hayatta kalma şansını arttırmak için yeniden operasyon grektiğini söylediler.