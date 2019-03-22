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Emilia Clarke Game of Thrones boyunca sakladığı hastalığını itiraf etti! 2 defa ölümün kıyısından dönmüş!

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 22.03.2019 13:44 | Son Güncelleme

Game of Thrones'ta Daenerys Targaryen karakterini canlandıran Emilia Clarke ilk sezondan itibaren ölüm ile burun buruna gelmesine neden olan hastalığını herkesten gizlediğini itiraf etti. 2011'de ilk beyin anevrizması yaşadığını söyleyen İngiliz oyuncu 2 kez ameliyat geçirdiğini açıkladı.

Emilia Clarke Game of Thrones boyunca sakladığı hastalığını itiraf etti! 2 defa ölümün kıyısından dönmüş!

Game of Thrones'un yıldızı Emilia Clarke, The New Yorker'da yazdığı yazıda dizi çekimleri sırasında 2 kez ameliyat geçirdiğini söyledi.

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32 yaşındaki oyuncu Clarke yaşadıklarını, "Tüm çocukluk hayallerim gerçekleşmiş gibiyken, neredeyse aklımı ve sonra hayatımı kaybediyordum. Bu hikayeyi herkese açık olarak söylemedim, ama şimdi zamanı" şeklinde açıkladı.

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Buna göre; Emilia Clarke, ilk beyin anevrizmasını ünlü dizinin 1. sezonunun çekimlerinin bitmesinin ardından bir spor salonunda antrenörle çalışırken yaşadı. O zaman 24 yaşında olan oyuncuya subaraknoid kanama teşhisi konuldu ve MR'a gönderildi.

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Emilia, "Bu tür kanamalar, beyin etrafındaki kanamaların neden olduğu yaşamı tehdit edici bir felç şekli olmakla birlikte hastaların 3'te birinin öldüğü bir türdür" diyerek ölüme çok yaklaştığını söyledi.

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Dizide üçüncü sezon çekimlerini tamamladıktan sonra Broadway'de Holly Golightly rolünü üstlenen Clarke'a anevrizmanın boyutunun iki katına çıktığı söylendi ve ünlü oyuncu ameliyat oldu.

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Ameliyatın hafif olacağı söylenmesine rağmen, ünlü oyuncu başarısız bir operasyon geçirip acılar çekti. Doktorlar oyuncunun hayatta kalma şansını arttırmak için yeniden operasyon grektiğini söylediler.

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Clarke artık konuşmasının zamanının geldiğini söyleyerek bu itirafı gerçekleştirdi. Emilia Clarke, sosyal medya hesabından bu süreçle ilgili tüm yaşadıklarını paylaştı.

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Emilia şimdi kendini tekrar iyi hissettiğini ve nihayet yaşadığı deneyimlerden bahsedebildiğini söyleyerek; beyin kanaması, felç geçiren insanlara tedavi sağlamayı amaçlayan SameYou adında bir hayır kurumu oluşturmaya karar verdiğini açıkladı.

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Clarke en büyük hayali olan diziyi bitirebileceği için çok mutlu olduğunu ve artık daha mutlu bir insan olduğunu da itiraf etti. Clarke'a bu itirafları sonrası destek mesajları yağdı. Pek çok kişi genç kadını "konuştuğun ve ilham kaynağı olduğun için seninle gurur duyuyoruz" diyerek olumlu karşıladı.

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Anahtar Kelimeler:
game of thrones Emilia Clarke Daenerys Targaryen beyin anevrizması

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