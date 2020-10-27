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Emilia Clarke: Kim demiş sadece ejderhalarla uçabileceğimi?

27.10.2020 16:42 | Son Güncelleme:
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Emilia Clarke: Kim demiş sadece ejderhalarla uçabileceğimi?

Game Of Thrones (Taht Oyunları) dizisinde canlandırdığı Daenerys Targaryen karakteri ile ünlenen oyuncu Emilia Clarke, 34 yaşına bastı. Doğum gününü paraşütle uçarak kutlayan Clarke, o anları sosyal medya hesabından "Kim demiş sadece ejderhalarla uçabileceğimi?" notuyla yayınladı.

Game Of Thrones dizisinde üstlendiği Ejderhaların Annesi rolü ile dünya çapında üne kavuşan İngiliz oyuncu Emilia Clarke, doğum gününde ilginç bir deneyim yaşadı.

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34 YAŞINA BASTI

34 yaşında basan Clarke, paraşütle havada süzüldü. İngiliz oyuncu, o anları Instagram hesabından paylaştı.

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ESPRİLİ GÖNDERME

Dizideki rolüne esprili bir göndermede bulunan Emilia Clarke, gönderisine "Kim demiş sadece ejderhalarla uçabileceğimi?" notunu düştü.

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Yaşadığı en keyifli deneyim olduğunu da mesajına ekleyen Clarke'ın paylaşımı takipçilerinden 3 milyondan fazla beğeni ve binlerce yorum aldı.


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