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Emilia Clarke’lı 'Bir Şans Daha' filminden Türkçe altyazılı fragman

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SİNEMA TV  | 12.09.2019 14:06 | Son Güncelleme

Emilia Clarke’ın başrolünü Henry Golding’le paylaştığı romantik komedi 'Bir Şans Daha' (Last Christmas) filminden, Mynet’e özel Türkçe altyazılı fragman paylaşıldı.

Emilia Clarke’lı 'Bir Şans Daha' filminden Türkçe altyazılı fragman

Televizyon dünyasının kült dizisi Game of Thrones’daki Khalessi rolüyle adını tüm dünyaya duyuran Emilia Clarke rotasını bu sefer komediye çevirdi. Güzel oyuncu, Küçük Bir Rica ve Çılgın Zengin Asyalılar filminin başarılı oyuncusu Henry Golding’le başrolünü paylaştığı ‘Bir Şans Daha’ (Last Christmas) filminden, Mynet’e özel Türkçe altyazılı fragman yayınlandı.

Clarke ve Golding ikilisine Michelle Yeoh ve Emma Thompson eşlik ediyor. Yönetmen koltuğunda Küçük Bir Rica, Ajan ve Nedimeler filmine imzasını atan Paul Feig oturuyor. George Michael’ın müziğinden esinlenen filmin senaryosu Oscar ödüllü Emma Thompson ile oyun yazarı Bryony Kimmings’e ait.

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Bir Şans Daha’da, filmin adını aldığı buruk bir sevinç içeren Noel klasiği de dahil olmak üzere George Michael’ın müzikleri yer alıyor. Filmde ayrıca 115 milyondan fazla albüm satan, ikonik kariyeri boyunca listelerde birinci sırada yer alan 10 şarkıya sahip, efsanevi, Grammy ödüllü sanatçının yepyeni, daha önce piyasaya sürülmemiş eserleri de ilk kez yer alacak.

‘Bir Şans Daha’nın konusu; Kate (Emilia Clarke), yıl boyu açık olan bir Noel dükkanında elf kılığına girdiği işinin bir başka sinir bozucu parçası olan ayakkabılarındaki çanların eşliğinde aldığı çok sayıda yanlış kararla birlikte Londra’da yaşamaktadır. Tom’un (Henry Golding) hayatına girmesi gerçek olamayacak kadar iyi görünmektedir. Tom, Kate’in koyduğu engelleri görmeye başlar. Londra yılın en muhteşem zamanına girerken, bu ikili için hiçbir şey işe yaramayacaktır. Ama bazen olayları akışına bırakmak, kalbinin sesini dinlemek ve inanmak gerekir.

‘Bir Şans Daha’nın ülkemizde 21 Kasım 2019'da vizyona girmesi bekleniyor.


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Anahtar Kelimeler:
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