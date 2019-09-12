Emilia Clarke’lı 'Bir Şans Daha' filminden Türkçe altyazılı fragman

Televizyon dünyasının kült dizisi Game of Thrones’daki Khalessi rolüyle adını tüm dünyaya duyuran Emilia Clarke rotasını bu sefer komediye çevirdi. Güzel oyuncu, Küçük Bir Rica ve Çılgın Zengin Asyalılar filminin başarılı oyuncusu Henry Golding’le başrolünü paylaştığı ‘Bir Şans Daha’ (Last Christmas) filminden, Mynet’e özel Türkçe altyazılı fragman yayınlandı.

Clarke ve Golding ikilisine Michelle Yeoh ve Emma Thompson eşlik ediyor. Yönetmen koltuğunda Küçük Bir Rica, Ajan ve Nedimeler filmine imzasını atan Paul Feig oturuyor. George Michael’ın müziğinden esinlenen filmin senaryosu Oscar ödüllü Emma Thompson ile oyun yazarı Bryony Kimmings’e ait.

Bir Şans Daha’da, filmin adını aldığı buruk bir sevinç içeren Noel klasiği de dahil olmak üzere George Michael’ın müzikleri yer alıyor. Filmde ayrıca 115 milyondan fazla albüm satan, ikonik kariyeri boyunca listelerde birinci sırada yer alan 10 şarkıya sahip, efsanevi, Grammy ödüllü sanatçının yepyeni, daha önce piyasaya sürülmemiş eserleri de ilk kez yer alacak.