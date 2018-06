Emilia Clarke’tan Game of Thrones’a duygusal veda

Popüler fantastik dizi Game of Thrones final sezonunun çekimlerini bitmesinin ardından, dev bütçeli yapımın ünlü karkterlerinden Deanerys Targanyen’i (Khaalesi) canlandıran Emilia Clarke, hislerini Instagram hesabı aracılıyla hayranlarıyla paylaştı. 30 yaşındaki aktris, dizide kendisinin yer aldığı tüm sahnelerin çekimlerinin bittiğini duyurdu.

Clarke, Game of Thrones’a veda ederken şu ifadeleri kullandı:

“Neredeyse on yıldır beni evimden uzakta tutan diyara elveda demek için beni bir adaya doğru götüren bota atladım. Bu bir yolculuktu. Game of Thrones’a hayal dahi edemediğim bir hayatı yaşama imkanı sunduğu için ve bana asla özlemekten vazgeçmeyeceğim bir aile verdiği için teşekkür ederim.”

İngiliz oyuncunun bu gönderisinin ardına aynı dizine Khal Drogo’yı canlandıran Jason Momoa ““Seni seviyorum. Seninle gurur duyuyorum” yazarak eski rol arkadaşını tebrik etti. HBO, daha önce yaptığı açıklamada dizinin sekinci sezonunun (final sezonunun) 2019 yılında altı bölüm olarak izleyiciyle buluşacağını duyurmuştu.