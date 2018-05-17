Emily Ratajkowski, cesur paylaşımlarına devam ediyor

26 ya\u015f\u0131ndaki Emily Ratajkowski\u2019nin 10 saatte 1.4 milyon be\u011feni alan mayolu payla\u015f\u0131m\u0131na, \u2018Kusursuz\u2019 yorumlar\u0131 yap\u0131ld\u0131. ABD\u2019li oyuncu ve modelin cesur foto\u011fraflar\u0131 1.2 milyon be\u011feni ald\u0131.\n[![](https:\/\/imgrosetta.mynet.com\/file\/2500968\/640xauto.jpg)](#)PARTNERCannes\u2019da kap\u0131da m\u0131 kald\u0131larSertab Erener emanet etti ve gittiMustafa Sandal'dan yeni Cem Y\u0131lmaz a\u00e7\u0131klamas\u0131
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