MAGAZİN

Emily Ratajkowski, cesur paylaşımlarına devam ediyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.05.2018 14:54 | Son Güncelleme

ABD'li oyuncu ve manken Emily Ratajkowski, kendi plaj giyim markasının yeni modellerini sosyal medya hesabından tanıttı.

Emily Ratajkowski, cesur paylaşımlarına devam ediyor

26 yaşındaki Emily Ratajkowski’nin 10 saatte 1.4 milyon beğeni alan mayolu paylaşımına, ‘Kusursuz’ yorumları yapıldı. ABD’li oyuncu ve modelin cesur fotoğrafları 1.2 milyon beğeni aldı.

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Emily Ratajkowski cesur paylaşım

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