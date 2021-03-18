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Emily Ratajkowski doğum anından fotoğraflar paylaştı

18.03.2021 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısa bir süre önce ilk kez anne olan Emily Ratajkowski, doğum sırasında çekilen pozlarını Instagram sayfasında paylaştı.

Emily Ratajkowski doğum anından fotoğraflar paylaştı

Model, tasarımcı ve oyuncu Emily Ratajkowski, ilk bebeğini kısa bir süre önce kucağına aldı. 29 yaşındaki Ratajkowski, kocası Sebastian Bear McClard ile birlikte Sylvester adını verdikleri oğlunu dünyaya getirirken çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı.

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Ratajkowski'nin bu paylaşımına takipçilerinden beğeni ve çok sayıda yorum geldi. Bunlardan biri de kısa bir süre önce kendisi de anne olan model Gigi Hadid idi.

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MESLEKTAŞLARINDAN YORUM YAĞDI

Zayn Malik ile ilişkisinden Khai adını verdikleri bir kız dünyaya getiren Hadid, meslektaşının paylaşımına "Evet anne" diye yorum yazdı. Bir başka meslektaşı, bir dönemin ünlü modeli Cindy Crawford'un sektördeki yerini devrettiği kızı Kaia Gerber de "Güzel anne, hoş geldin Sly bebek" yazdı.

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Ratajkowski, bebeğinin dünyaya gelişini, yine bir sosyal medya paylaşımıyla duyurmuştu.

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Moda dünyasında ve sosyal medyada "emrata" olarak tanınan model, Sylvester Apollo adı verilen oğlunu emzirirken çekilen bir fotoğrafını paylaşıp, onun 8 Mart'ta dünyaya geldiğini belirtmişti.

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Emily Ratajkowski Instagram
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