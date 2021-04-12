Emily Ratajkowski doğumdan sonra bikini giydi! Olay oldu

ABD'li model Emily Ratajkowski, oğlu Sylvester Apollo'yu geçen ay dünyaya getirmişti. Hamilelik öncesi markasının tasarımlarını kendisi tanıtan Emily, doğumdan bir ay sonra eski formuna dönmeyi başardı.

27 milyon takipçili Instagram hesabından paylaştığı iddialı pozlarla adından söz ettiren Emily Ratajkowski, mayo-bikini tanıtımlarına kaldığı yerden devam ediyor.

Emrata geçtiğimiz gün ise fiziğini sergilediği bir fotoğraf ve video paylaşınca olay oldu. Yeni doğum yapmış olmasına rağmen fiziği ile gören herkesi epey şaşırttı.



Birçok hayranı ünlü modele fotoğraflarına 'doğum yaptığına emin misin?' gibi yorumlar yaptı.



