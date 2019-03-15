Emily Ratajkowski eşi Sebastian Bear-McClard'la komşularını bezdirdi!

27 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncu Emily Ratajkowski, yani namıdiğer Emrata, eşi Sebastian Bear-McClard ile komşularını canından bezdirdi.

Emily Ratajkowski & Sebastian Bear-McClard

Sabaha kadar gürültülü partiler düzenleyen ve bağrış çağırışlarıyla kimseyi uyutmayan vurdumduymaz çift, komşularının adeta korkulu rüyası haline geldi.

Emrata'nın komşusu Antoni Ghoosh, elindeki kanıtlarla mahkemeye başvurdu ve ünlü çiftin oturduğu daireyi, NoHo isimli apartmanın en sorunlu dairesi ilan etti.

Ghoosh, mahkemeyle de yetinmeyip, Emrata'nın oyuncu eşi McClard'a gürültü yapmamaları için attığı mesajları, Amerika'nın günlük gazetelerinden olan New York Post'la paylaştı.

Paylaşılan mesajlardan bazıları ise şöyle:

"Hey Sebastian, evinizde bir sinema sistemi var mı bilmiyorum ama benim evimden varmış gibi görünüyor. Kapatmayı dener misin?"

“Müziği kapatır mısın uyumaya çalışıyorum. Tanrı aşkına saat 04:30!'”