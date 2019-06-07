MAGAZİN

Emily Ratajkowski kendisini eleştiren erkeklere sert çıktı

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.06.2019 10:07 | Son Güncelleme

2017 yılında kendi markasını kuran, iç çamaşırı ve mayo-bikini gibi ürünler satmaya başlayan Emily Ratajkowski, kendisini eleştiren erkeklere meydan okudu...

Emily Ratajkowski kendisini eleştiren erkeklere sert çıktı

27 yaşındaki güzel model Emily Ratajkowski yine olay oldu.

2017 yılında giyim sektörüne atılan model kendi markasını kurmuştu. 2 sene içinde büyük bir başarı yakalayan marka iç giyim, mayo ve bikini üretiyor. Ratajkowski ürünlerinin tanıtımı için kendisi kamera karşısına geçiyor. 2019 yazı için üretilen mayo ve bikinileri de o tanıttı. Tanıtımın konsepti 80'li yıllardı.

80'li yıllara has saçlar, makyajlar, neon ışıklar ve aksesuarların yer aldığı çekimler büyük sükse yaptı ve çok beğenildi.

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Ratajkowski, genç yaşına rağmen sanki o dönemleri yaşamış biri gibi başarılı olduğu çekimlerden sonra bazı sert açıklamalarda da bulundu.

"Yaşlı, beyaz erkeklerin beni bir koket gibi gördüğünü biliyorum" diyen başarılı model bunu hiç umursamadığını da söylemekten geri durmadı.

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Ratajkowski "Kendi markamın reklamını yapmam ve vücudumu cesurca sergilememden rahatsız olan insanlar olduğunu biliyorum. Bunu özellikle de erkekler yapıyor" diyerek rahatsızlığını belirtti.

Emily Ratajkowski bu serzenişi espirili bir yorumla sonlandırmayı da ihmal etmedi:

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"Onlar hakkımda bunları söylerken ben işime bakıyorum. Çok çalışıyorum ve bunun karşılığında da milyonlar kazanıyorum. Onlar beni böyle hor görürken ben aldığım bu güzel mükafatların tadını çıkarıyorum"

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