MAGAZİN

Emily Ratajkowski köpeğiyle çektirdiği fotoğrafla beğeni topladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.07.2019 09:56 | Son Güncelleme

Emily Ratajkowski, dün sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflala tebessüm ettirdi. Köpeği Colombo ile pozlarını yayınlayan ünlü model 'Neye bakıyorsun Colombo' diyerek güldürdü

Emily Ratajkowski köpeğiyle çektirdiği fotoğrafla beğeni topladı

Ünlü model Emily Ratajkowski, dün Instagram hesabından son derece seksi bir paylaşım yaptı.

Kendine ait Inamorata markasına ait puantiyeli bir tanga bikini üstüne, göğüslerinin yarısını açıkta bırakan kırmızı bir crop top giyen Emily Ratajkowski, köpeği Colombo ile eğlenceli bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

emily-ratajkowski-1-536x660

Evinde camın önünde arkası dönük bir şekilde poz veren Emily, kendisine bakan köpeğine ‘Neye bakıyorsun Colombo?’ yazdı. Bu eğlenceli paylaşıma sosyal medya da tepkisiz kalmadı ve bir buçuk milyon beğeni aldı.

Capture

Fıkra gibi olay! Su kanalından geçip...Fıkra gibi olay! Su kanalından geçip...
Yeni imajı olay! Tanımak imkansızYeni imajı olay! Tanımak imkansız
Daha yeni boşandılar! Şaşırtan görüntüDaha yeni boşandılar! Şaşırtan görüntü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Emily Ratajkowski Emily Ratajkowski instagram

En Çok Okunan Haberler

ABD'nin ardından Türkiye'yle ilgili bir açıklama da NATO'dan!

ABD'nin ardından Türkiye'yle ilgili bir açıklama da NATO'dan!

Ankara'dan ABD'nin F-35 açıklamasına flaş tepki!

Ankara'dan ABD'nin F-35 açıklamasına flaş tepki!

Mayo itirafı! 'Çıplaklar kampında rahatım'

Mayo itirafı! 'Çıplaklar kampında rahatım'

Dev spor giyim markası personel alımına başladı! Kuyruk oluştu

Dev spor giyim markası personel alımına başladı! Kuyruk oluştu

Emniyet Genel Müdürü değişti!

Emniyet Genel Müdürü değişti!

ABD'den Türkiye ve F-35 açıklaması: İmkansız...

ABD'den Türkiye ve F-35 açıklaması: İmkansız...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Şimdi de Ömer Halisdemir paylaşımı üzerinden tartışıyorlar!

Şimdi de Ömer Halisdemir paylaşımı üzerinden tartışıyorlar!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Kim ne derse desin! Bir aradalar

Kim ne derse desin! Bir aradalar

Uçakta kavga! 'Bıktım senden'

Uçakta kavga! 'Bıktım senden'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gökhan Özoğuz'dan Rapçi Hayki'ye tepki

Dine küfreden Rapçi'ye tepki: Biri 'Bakara Makara' der

Tamer Karadağlı yeni imajıyla şaşırttı! Takipçisinden gelen yorum kızdırdı

Yeni imajı olay! Tanımak imkansız

Boşanmışlardı! Özcan Deniz ve Feyza Aktan Bodrum'da görüntülendi

Daha yeni boşandılar! Şaşırtan görüntü

Bülent Ersoy: Çıplaklar kampında rahatım

Mayo itirafı! 'Çıplaklar kampında rahatım'

Hilal Altınbilek'in annesiyle paylaşımı olay oldu

Annesiyle paylaşımı olay oldu

Özcan Deniz'den tatil pozu!

Özcan Deniz'den tatil pozu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.