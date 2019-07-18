Emily Ratajkowski köpeğiyle çektirdiği fotoğrafla beğeni topladı

Ünlü model Emily Ratajkowski, dün Instagram hesabından son derece seksi bir paylaşım yaptı.

Kendine ait Inamorata markasına ait puantiyeli bir tanga bikini üstüne, göğüslerinin yarısını açıkta bırakan kırmızı bir crop top giyen Emily Ratajkowski, köpeği Colombo ile eğlenceli bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

Evinde camın önünde arkası dönük bir şekilde poz veren Emily, kendisine bakan köpeğine ‘Neye bakıyorsun Colombo?’ yazdı. Bu eğlenceli paylaşıma sosyal medya da tepkisiz kalmadı ve bir buçuk milyon beğeni aldı.





