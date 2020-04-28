MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Emily Ratajkowski koronaya hiçe saydı

Emily Ratajkowski koronaya hiçe saydı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2020 17:32 | Son Güncelleme

İki yıl önce New York'ta evlenen ABD’li model Emily Ratajkowski ile oyuncu Sebastian Bear-McClard, Los Angeles'ta köpeklerini gezdirirken görüntülendi.

İkiliye, arkadaşları da eşlik etti. Tüm dünyaya etkisi altına alan ve koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden biri olan ABD'de yaşayan gruptan kimsenin tedbir almaması dikkat çekti. Emily Ratajkowski kendisini görüntüleyen paparazzilerin sorularına yanıt vermedi.

Ünlü model, gazetecileri tebbesümle karşıladı.

Ünlü model, 2013 yılında Robin Thicke'nin "Blurred Lines" adlı şarkısının klibinde çıplak olarak yer almasından sonra uzun süre gündemi meşgul etmişti. Ratajkowski bu klipten sonra şöhret basamaklarını tırmanmıştı.

Daha sonra podyum dünyasına adım atan ve pek çok markanın reklam yüzü olan model, filmlerde de rol almaya başladı.

Emily Ratajkowski koronayı hiçe saydı

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Emily Ratajkowski, Sebastian Bear-McClard,

En Çok Okunan Haberler

Yurt dışından Türkiye'ye getirildi, söyledikleri pes dedirtti

Yurt dışından Türkiye'ye getirildi, söyledikleri pes dedirtti

Bilim Kurulu Üyesi Özlü tarih verdi! Salgın ne zaman bitecek?

Bilim Kurulu Üyesi Özlü tarih verdi! Salgın ne zaman bitecek?

İsveç’ten getirilen Gülüşken’in ağabeyinden çarpıcı iddia

İsveç’ten getirilen Gülüşken’in ağabeyinden çarpıcı iddia

Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti

Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti

Çılgın dezenfektan önerisi denenen Trump yine şaşkına çevirdi

Çılgın dezenfektan önerisi denenen Trump yine şaşkına çevirdi

Antalya’da genç kadının feci ölümü! Fotoğraf çektirirken...

Antalya’da genç kadının feci ölümü! Fotoğraf çektirirken...

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Şifreli konuşmanın sırrını Acun çözdü

Şifreli konuşmanın sırrını Acun çözdü

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Anneden olay paylaşım! 'Bana tanıdık geldi'

Anneden olay paylaşım! 'Bana tanıdık geldi'

Sevgilisinin evine girerken yakalandı! İşleri kardeşine kaldı

Sevgilisinin evine girerken yakalandı! İşleri kardeşine kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Filiz Akın korkuttu! 'Ateşim çıktı öksürüyorum'

'Bir ara ateşim çıktı, öksürüyorum'

Mustafa Sandal'dan vücut şov

Mustafa Sandal'dan vücut şov

İdo Tatlıses'ten karantina pozu

İdo Tatlıses'ten karantina pozu

Bahar Candan'dan Nur Yerlitaş paylaşımı! 'Bana anne derdiniz...'

İlginç Nur Yerlitaş paylaşımı! 'Bana anne derdiniz'

Ünlü modacı Nur Yerlitaş son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü modacı Nur Yerlitaş son yolculuğuna uğurlandı

Oğulcan Engin'in bebeklik fotoğrafı sosyal medyada olay oldu!

'Bebekleri 'Havuç' gibi...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.