Emily Ratajkowski koronaya hiçe saydı

İkiliye, arkadaşları da eşlik etti. Tüm dünyaya etkisi altına alan ve koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden biri olan ABD'de yaşayan gruptan kimsenin tedbir almaması dikkat çekti. Emily Ratajkowski kendisini görüntüleyen paparazzilerin sorularına yanıt vermedi.

Ünlü model, gazetecileri tebbesümle karşıladı.

Ünlü model, 2013 yılında Robin Thicke'nin "Blurred Lines" adlı şarkısının klibinde çıplak olarak yer almasından sonra uzun süre gündemi meşgul etmişti. Ratajkowski bu klipten sonra şöhret basamaklarını tırmanmıştı.

Daha sonra podyum dünyasına adım atan ve pek çok markanın reklam yüzü olan model, filmlerde de rol almaya başladı.