MAGAZİN

Emily Ratajkowski'nin 'çamaşır günü'

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.11.2018 10:51 | Son Güncelleme

Verdiği cesur pozlar ve ABD Başkanı Trump karşıtlığıyla sık sık dünya gündeminde kendine yer bulan Amerikalı model, oyuncu ve tasarımcı Emily Ratajkowski, Instagram pozlarıyla yine adından söz ettirmeyi başardı

Emily Ratajkowski'nin 'çamaşır günü'

Dünyanın en çok konuşulan modellerinden biri olan Emily Ratajkowski, pazartesiyi "çamaşır günü" ilan etti.

Spor kıyafetlerle yatak odasında poz veren Emily, gri eşofman altı ve riskli bir crop-top giymişti.

27 yaşındaki güzel model; beyaz, kesik tişörtüyle yatağın üzerinde oturarak poz verdi ve fotoğrafa "çamaşır günü" notunu düştü.

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Amerikalı model, bir diğer paylaşımında da yatağın üzerinde ayakta dururuyordu.

Emily'nin paylaşımları toplamda 2 milyondan fazla beğeni ve on binlerce yorum aldı.

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31 Ekim'de kutlanan Halloween'de efsane güzel Raquel Welch kılığına giren Emily, hayranlarını kendine hayran bırakmayı başarmıştı.

Emily, şu sıralar Breaking Bad dizisindeki Jesse rolüyle tüm dünyada tanınan Aaron Paul ile başrolleri paylaştığı Welcome Home filminin tanıtımıyla ilgileniyor.


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