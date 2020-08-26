Emily Ratajkowski'nin plaj keyfi

İngiliz model Emily Ratajkowski, eşi Sebastian Bear-McClard ve arkadaşları ile birlikte önceki günü New York'un gözde bölgesi Hamptons plajında geçirdi.

Gün içinde bol bol denize girip, güneşlenen Ratajkowski plaj için hazırlanırken objektiflere yansıdı. Sosyal medya hesabını aktif kullanan 29 yaşındaki İngiliz model, bir ara kumsalda cep telefonu ile selfie çekerken görüldü.

Emily Ratajkowski, daha sonra oyuncu eşi ve arkadaşları ile sohbete daldı. Çiftin samimi halleri objektiflere böyle yansıdı.

Ratajkowski, günün sonunda eşi ve arkadaş grubu ile eşyalarını toplayıp, evlerinin yolunu tuttu.



Ratajkowski, sinema dünyasında da adını duyurmuştu. Ratajkowski, 2004 ve 2005 yılında iki yapımda küçük rollerde yer almıştı.



İngiliz model, kariyerinin en önemli çıkışını Robin Thicke'nin "Blurred Lines" adlı şarkısının klibinde oynayarak yapmıştı. Emily Ratajkowski, daha sonra da sinema filmleri için kamera karşısına geçmişti.

