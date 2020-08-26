MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Emily Ratajkowski'nin plaj keyfi

Emily Ratajkowski'nin plaj keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2020 13:47 | Son Güncelleme

Ünlü model Emily Ratajkowski, oyuncu eşi Sebastian Bear-McClard ve arkadaşları ile birlikte New York'taki Hamptons plajında görüntülendi.

Emily Ratajkowski'nin plaj keyfi

İngiliz model Emily Ratajkowski, eşi Sebastian Bear-McClard ve arkadaşları ile birlikte önceki günü New York'un gözde bölgesi Hamptons plajında geçirdi.

Gün içinde bol bol denize girip, güneşlenen Ratajkowski plaj için hazırlanırken objektiflere yansıdı. Sosyal medya hesabını aktif kullanan 29 yaşındaki İngiliz model, bir ara kumsalda cep telefonu ile selfie çekerken görüldü.

Emily Ratajkowski, daha sonra oyuncu eşi ve arkadaşları ile sohbete daldı. Çiftin samimi halleri objektiflere böyle yansıdı.

BGUS_1984084_001

Ratajkowski, günün sonunda eşi ve arkadaş grubu ile eşyalarını toplayıp, evlerinin yolunu tuttu.

BGUS_1984084_009
Ratajkowski, sinema dünyasında da adını duyurmuştu. Ratajkowski, 2004 ve 2005 yılında iki yapımda küçük rollerde yer almıştı.

BGUS_1984084_005
İngiliz model, kariyerinin en önemli çıkışını Robin Thicke'nin "Blurred Lines" adlı şarkısının klibinde oynayarak yapmıştı. Emily Ratajkowski, daha sonra da sinema filmleri için kamera karşısına geçmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Simge Sağın havuz başında! Bikinili pozu olay yarattı Simge Sağın havuz başında! Bikinili pozu olay yarattı
Irmak Ünal havuz videosuyla beğeni topladıIrmak Ünal havuz videosuyla beğeni topladı
Kuaförüm Sensin’de Gözde Kansu’nun yerine Çiğdem Batur geldiKuaförüm Sensin’de Gözde Kansu’nun yerine Çiğdem Batur geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Ödül paylaşımı oğlunu kızdırdı
Ödül paylaşımı oğlunu kızdırdı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Eleme adayı belli olurken ortalık karıştı! Kağıdı fırlattı
Eleme adayı belli olurken ortalık karıştı! Kağıdı fırlattı
Canlı yayında şaşkına çeviren soru! Ne diyeceğini bilemedi
Canlı yayında şaşkına çeviren soru! Ne diyeceğini bilemedi
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Survivor Nisa’dan Barış Murat Yağcı’ya dondurmalı gönderme!
Nisa'dan imalı paylaşım
Alişan'a kızının adı sorulunca... 'Plakaya göre isim seçeceğiz'
Kızına yeni arabasının plakasına göre isim koyacakmış!
Burcu Esmersoy zayıflığının sırrını açıkladı
Neredeyse yemiyor! Zayıflığının sırrını verdi
Irmak Ünal havuz videosuyla beğeni topladı
Irmak Ünal havuz videosuyla beğeni topladı
Miguel Herran neredeyse çıplak halini paylaştı! Bahar Şahin bakın ne dedi
Çıplak paylaşıma Bahar Şahin'den bomba yorum
Ünlü sunucu Burak Akkul koronavirüsü yendi yaşadıkları kan dondurdu
Yaşadıkları kan dondurdu! 'Elim ayağım tutmuyordu'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.