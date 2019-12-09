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Emily Ratajkowski'nin pozu sosyal medyayı salladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 09:29 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski'nin, Instagram hesabından paylaştığı üstsüz fotoğrafı, kısa sürede bir milyonun üzerinde beğeni aldı.

Emily Ratajkowski'nin pozu sosyal medyayı salladı

Emily Ratajkowski, yaptığı paylaşımla sosyal medyayı adeta salladı.

Kusursuz fiziğiyle büyük beğeni toplayan ABD'li model Emily Ratajkowski, yaklaşık 25 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaştığı yarı çıplak pozlarla tüm dikkatleri üzerine çekti.

28 yaşındaki 'Emrata' lakaplı güzel model, kameralara üstsüz bir şekilde poz verdi.

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Londra doğumlu yıldızın cesur paylaşımına, kısa sürede bir milyonun üzerinde beğeni geldi.

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Emily Ratajkowski, "Bazı günlerde tüylerimi almayı seviyorum ama bazen de bana kendimi çekici hissettiren şey vücut kıllarımı uzatmak oluyor" açıklamasıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.


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Emily Ratajkowski Emily Ratajkowski instagram

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
tam anne olacak kadın yani olgun ve dolgun birde bizimkilere bakın hepsi boyalı yapmacık birde tripli ukala şeyler
BAKIYORUZ VALLA
kendini seven belli olur şekil (Z)
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