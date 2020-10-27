Emily Ratajkowski sütyen giymedi, flaşlar patlayınca...

Başarılı kariyerinin yanı sıra sosyal medyadaki iddialı paylaşımlarıyla da tanınan model ve oyuncu Emily Ratajkowski ilk bebeğine hamile olduğunu ilan etti.

Ratajkowski, dergiye verdiği pozlardan bazılarını Instagram sayfasında da paylaştı. Model ve oyuncu dergi için hamilelik ile ilgili bir de makale kaleme aldı.

Emily Ratajkowski makalesinde bebeğinin kim olacağını ve kendilerinin nasıl birer ebeveyn olacaklarını merak ettiğini de belirtti.

Ünlü model ve oyuncu önceki gün de New York'ta çıktığı alışveriş turunda objektiflere takıldı. Bel dekoltesine sahip siyah bir elbise giyen Ratajkowski görünümünü kırmızı uzun çizmelerle tamamladı. Emily sütyen tercih etmeyince de flaşların azizliğine uğradı.

Ratajkowski'nin dar elbisesinden iyice belirginleşen karnı da dikkat çekti.